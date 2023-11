Vicenza Volley lotta ma cede al tie break contro Volano (2-3)

Serie B1 femminile girone B – Le biancorosse di Mariella Cavallaro ingaggiano l’ennesima “battaglia” ma perdono l’imbattibilità casalinga – Vicenza Volley

Nuova “maratona” questa volta dal sapore amaro per Vicenza Volley, che oggi nel match casalingo di B1 femminile contro la Rothoblaas Volano ha ceduto al tie break, mentre otto giorni prima la squadra di Mariella Cavallaro aveva festeggiato sempre al quinto set contro Arena Verona.

Avanti 2-1, le beriche sono state rimontate dalla formazione trentina, cedendo 15-12 nel set corto. Il passo falso rappresenta il secondo ko stagionale e ha fatto crollare l’imbattibilità casalinga di Spinello e compagne, fin qui sempre vittoriose al palazzetto dello sport di via Goldoni.

Natasha Spinello

“Purtroppo – il commento di Natasha Spinello, palleggiatrice di Vicenza Volley – non abbiamo mantenuto l’invincibilità casalinga, anche se ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo lottato, ma abbiamo incrociato un avversario molto preparato trascinato da un’ottima Galbero, a tratti infermabile. Ci è mancata un po’ di lucidità nei momenti clou che è la caratteristica che ci contraddistingue e abbiamo fatto troppi errori regalando a Volano tanti punti importanti; inoltre, anche il nostro muro-difesa è stato meno brillante delle altre volte. Bisogna però dare merito all’avversario, che in una lotta serrata ha sbagliato meno ed è stato più incisivo. Questo ci servirà da lezione per lavorare di più in settimana”.

Mariella Cavallaro

“Siamo partite contratte -commenta coach Mariella Cavallaro – sbagliando molto nel primo set e le nostre avversarie ne hanno approfittato, poi siamo cresciute nel secondo e nel terzo parziale. Da lì in poi, però, abbiamo commesso troppi errori nei momenti decisivi, soprattutto in battuta. Diciotto sbagli al servizio, concentrati per la maggior parte nella quarta frazione, sono eccessivi. Il trend negativo si è trascinato al tie break così, nonostante una reazione finale della squadra, non siamo riusciti a chiudere il match a nostro favore”.

Chiara Boninsegna

“In alcuni momenti – conclude la schiacciatrice Chiara Boninsegna – abbiamo giocato una partita di qualità con scambi spumeggianti, in altri abbiamo commesso tante ingenuità. Ci abbiamo creduto ma nel tie break Volano ha avuto maggiore lucidità”.

Nel match che la società ha dedicato al tema della violenza contro le donne, Vicenza ha dunque raccolto solo un punto, salendo a quota 14 ma venendo scavalcata al terzo posto da Arena (15). Domenica trasferta a Castelfranco Veneto per il match contro l’Azimut Giorgione, seconda a quota 17 punti.

VICENZA VOLLEY-ROTHOBLAAS VOLANO 2-3

(20-25, 25-18, 25-18, 22-25, 12-15)

VICENZA VOLLEY: Spinello 2, Costagli 12, Pegoraro 14, Digonzelli 11, Boninsegna 15, Roviaro 9, Formaggio (L), Simpsi, Tasholli 3, Bauce 1. N.e.: Do Carmo, Andeng, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ROTHOBLAAS VOLANO: Campagnolo 9, Bortoli 2, Galbero 23, De Val 3, Petruzziello 14, Sesenna 7, Giudice (L), Mandò 1, Iob 1, Bortolotti. N.e.: Ottino. All.: Parlatini

ARBITRI: Taucer e Cadamuro

NOTE: Durata set’ 25’, 24’, 25’, 27’, 19’ per un totale di 2 ore di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 18, ace 9, ricezione positiva 52% (perfetta 20%), attacco 34%, muri 5, errori 41

Rothoblaas Volano: battute sbagliate 11, ace 6, ricezione positiva 39% (perfetta 22%), attacco 31%, muri 9, errori 37.

VICENZA, 26 NOVEMBRE 2023

Nelle foto di Daniele Marangoni, Vicenza Volley in campo contro Volano

