Vicenza: sindaco Possamai sulla nuova linea bus stazione/Monte Berico

Vicenza: una navetta dalla stazione a Monte Berico per gli studenti delle professioni sanitarie, sindaco Possamai: «Servizio fondamentale per Vicenza città universitaria»

«Trasformare Vicenza in vera città universitaria è uno dei nostri grandi obiettivi. Oggi facciamo un passo avanti davvero importante riusciamo a dare un servizio fondamentale, cioè una navetta di trasporto pubblico che li porta dalla stazione dei treni e delle corriere fino al polo universitario di Monte Berico».

Questo il commento del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai alla presentazione, stamane in ospedale, del nuovo collegamento autobus dalla stazione dei treni e autostazione delle corriere al polo universitario di Monte Berico, frequentato da circa 450 studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione per le difficoltà evidenziate dagli studenti nel raggiungere con i mezzi pubblici le aule di Monte Berico, mette in campo 10 corse al giorno, a partire dall’1 dicembre, in corrispondenza con gli orari di inizio e fine delle lezioni, grazie alla collaborazione tra Svt, società vicentina trasporti, e Ulss 8 Berica che sosterrà anche economicamente il progetto fino a giugno 2024.

Vicenza, 27 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Riportiamo le nuove corse di autobus

Al mattino sono previste due corse con partenza dall’autostazione alle 8.00 e alle 8.30; per gli studenti che hanno lezione solo mezza giornata è prevista inoltre una corsa di andata con partenza dall’autostazione alle 13.30 e ritorno con partenza da Monte Berico alle 13.45.

Per il ritorno serale sono disponibili invece due corse con partenza da Monte Berico alle 18.10 e alle 19.10.

Fonte: Ulss 8 Berica