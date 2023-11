Ai Red Bull Salzburg il match dell’Odegar

Bella e combattuta partita all’Odegar tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e i Red Bull Sarlzburg. Match rimasto in equilibrio per i primi 50 minuti di gioco, prima che gli ospiti riuscissero a piazzare le zampate decisive, chiudendo poi con il risultato di 2-6.

Il primo tempo

Partita bella ed equilibrata quella a cui si assiste nel primo tempo. Gli ospiti passano a condurre dopo un minuto e mezzo con Thaler, che devia in fondo al sacco un tiro dalla blu di Genoway. Gli Stellati non si scompongono, continuano a giocare la loro partita e all’11’ colpiscono sfruttando un powerplay con Rapuzzi, che devia bene il puck messo in mezzo da Ierullo. Al 14′ sono i Leoni a giocare con l’uomo in meno per un fallo fischiato a Ierullo, ma il penalty killing svolge un lavoro egregio, rischiando solamente in un’occasione sul tocco ravvicinato ma fuori misura di Wukovits. L’Asiago mette la freccia all’ultimo istante prima della sirena, lavorando un disco in angolo con Saracino, che lo serve poi a McShane, il cui tiro termina all’incrocio a fil di sirena.

Secondo tempo

In apertura di secondo tempo McShane si libera bene di un difensore, ma sulla sua strada trova un attento Tolvanen. Un minuto più tardi penalità per i Red Bull e Giallorossi che in powerplay sfiorano il terzo goal con un tocco fuori di poco di Finoro. Al 8′ nuovo powerplay per l’Asiago, questa volta è Rapuzzi che va vicino al goal, ma viene murato dal goalie ospite. Sul ribaltamento di fronte è Genoway a provarci dalla sinistra, trovando Fazio pronto a chiudere il suo primo palo.

Al 12′ penalità per Casetti e Salirburgo che va a segno con Payerl, goal che, però, non viene convalidato per un’ostruzione sul portiere di casa. Il powerplay allora continua e gli ospiti segnano ancora con Hockhofler, che devia di pattino e impatta il match. Al 15′ grande chance per Schneider che tira da posizione centrale, ma il suo tiro è preda di Fazio. Negli ultimi minuti altra penalità per i Giallorossi, che si ritrovano a dover difendersi con le unghie e con i denti, riuscendo però a chiudere il periodo sul risultato di 2-2.

Terzo tempo

La partita si mantiene equilibrata per i primi 8 minuti di gioco poi l’episodio che spezza l’equilibrio e l’inerzia della partita: fallo di Thaler su Rapuzzi e reazione di Casetti, che viene penalizzato con una penalità partita. L’Asiago passa da un possibile powerplay a trovarsi sotto nel risultato: tiro di Wimmer dalla blu, deviazione sfortunata di Saracino e puck che termina in rete. I Leoni provano subito a reagire, al 16′ gli ospiti segnano ancora con un Bourke, che appoggia in rete l’assist di Baltram. L’Asiago pochi secondi dopo può giocare in powerplay e prova a togliere anche il portiere, ma alla fine Robertson a segnare la quinta rete dalla distanza. La partita di fatto è finita, ma i Red Bull riescono ad infierire ancora con Thaler, che taglia davanti alla porta e batte Fazio per il definitivo 6-2.

La Migross Supermercati Asiago Hockey rimane a bocca asciutta dopo una prova che rimane sicuramente positiva al di là del risultato maturato negli ultimi minuti della partita. I Leoni saranno impegnati già martedì 28 alle 19:15 sul ghiaccio di Graz con i 99ers.

Odegar

Formazione Asiago:

De Filippo (Fazio), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Castlunger, Misley, Saracino, Ierullo, Stevan, Gennaro, Rapuzzi, Moncada, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Red Bull Salzburg:

Tolvanen (Kickert), Stapelfeldt, Robertson, Murphy, Genoway, Schreier, Steffler, Wimmer, Schneider, Raffl, Wukowitz, Payerl, Auer, Bourke, Hockhofler, Harnisch, Thaler, Huber P., Baltram, Huber M.

Coach: Oliver.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 01:33 0:1 EQ RBS Thaler L. (48) Genoway C. (39) Schneider P. (3) 1 11:44 1:1 PP1 ASH Rapuzzi W. (25) Gazzola R. (24) Ierullo A. (14) 1 19:59 2:1 EQ ASH McShane A. (91) Saracino N. (13) Ierullo A. (14) 2 34:01 2:2 PP1 RBS Hochkofler P. (26) Genoway C. (39) 3 48:30 2:3 GWG EQ RBS Wimmer P. (67) 3 56:50 2:4 EQ RBS Bourke T. (21) Baltram F. (89) Hochkofler P. (26) 3 58:51 2:5 EN EQ RBS Robertson D. (22) 3 59:46 2:6 EQ RBS Thaler L. (48) Raffl T. (5) Schneider P. (3)

Odegar – Foto di Vito De Romeo

Ufficio Stampa Asiago Hockey 1935 (www.asiagohockey.it)