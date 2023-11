Marostica, ritorna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza

Dalla camminata sulle mura con Babbo Natale ai fuochi d’artificio, fino all’Epifania con la rinnovata tradizione di “Brusare a vecia” a Marostica.

Si ritorna a pattinare sul ghiaccio in una delle piazze più belle d’Italia. Fino al 7 gennaio 2024, tutti in pista su un manto ghiacciato di 500 metri quadri, in uno scenario da favola, ai piedi del grande abete e circondati da una affascinante scenografia naturale. Succede a Marostica, in Piazza degli Scacchi, dove magia e divertimento sono assicurati, grazie al grandioso lavoro dei volontari di Associazione Pro Marostica e ai numerosi partner che ogni hanno sostengono l’iniziativa, permettendo di rinnovare una tradizione quasi ventennale.

“La pista di pattinaggio è una attrazione ormai irrinunciabile per la città – commenta Simone Bucco, presidente di Associazione Pro Marostica – Per la nostra organizzazione significa un grande sforzo logistico e molto impegno, ma come sempre siamo concentrati e uniti nell’offrire servizi di richiamo per cittadini e visitatori.

Anche per questa edizione in molti ci hanno creduto con noi, con oltre 50 aziende del territorio che hanno offerto il loro supporto e numerosi volontari che saranno impegnati nella gestione della pista e della casetta del vin brulè e della cioccolata calda. Insomma, una grande festa, destinata a scaldare gli animi di chi deciderà di trascorrere un po’ di tempo libero a Marostica”.

In collaborazione con l’Amministrazione, sono tante le attività che animeranno queste festività natalizie, soprattutto con il ricco programma delle domeniche che precedono il Natale, il 10 e 17 dicembre; della Vigilia di Natale, con una animazione che partirà fin dal pomeriggio, con la sfilata dei Babbi Natale, il concerto di canzoni natalizie della Damien McFly Band e l’atteso spettacolo pirotecnico con l’incendio del Castello Inferiore (ore 18.00); dell’Epifania per la quale è stata ripristinata l’antica tradizione di bruxare a vecia!

A Villa Raselli, a Marsan, infatti il 5 gennaio (ore 18.00) arriverà la Befana per i bambini e poi si darà il via al grande falò propiziatorio. Infine, la chiusura della pista di pattinaggio, domenica 7 gennaio, avverrà con l’evento “Pignate in pista”, la tradizionale gara di curling con pentole di minestrone, divenuta un cult!

Nell’ambito di Marostica Medioevale e della valorizzazione del patrimonio storico, per la Vigilia di Natale l’Associazione Pro Marostica organizza inoltre una speciale “Camminata fra le mura con Babbo Natale”, spettacolare escursione sul Camminamento di Ronda in compagnia di un simpatico Santa Klaus (dalle ore 15.00, prenotazione negli uffici di Pro Marostica: tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it ).

La pista sarà in funzione fino al 7 gennaio 2024. I pattini si noleggiano in loco. Durante i week end e nei giorni festivi sarà attivo un punto di ristoro, con vin brulè e bevande calde, a cura di Pro Marostica.

Pista di pattinaggio:

ORARIO FERIALE – dal lunedì al venerdì 14:00-16:30

17:00-19:30

21:00-23:30

ORARIO FESTIVO – sabato e domenica 09:30-12:00

14:00-16:30

17:00-19:30

21:00-23:30

*il giorno 8/12 e dal 26/12 al 07/01 apertura con orario festivo

*25/12 apertura 16:00-19:30 / 21:00-23:30

*31/12 apertura 09.30-12:00 / 14:00-16:30 / 17:00-19:30

*01/01 apertura 14:00-16:30 / 17:00-19:30 / 21:00-23:30

Marostica, novembre 2023

Informazioni: Associazione Pro Marostica – tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it

Ufficio stampa Associazione Pro Marostica Mabi Comunicazione – Mara Bisinella