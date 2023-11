Mercoledì 29 novembre 2023 – Sede del Circolo PD Malo: Superstrada Pedemontana Veneta, voragine nelle casse della Regione Veneto.

Incontro mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 20.45 presso la Sede del Circolo PD di Malo in Via Barbè n. 44 a Malo (VI), organizzato dal locale Circolo PD e dalla lista civica UNITI PER MALO.

Superstrada Pedemontana Veneta

Questa grande opera dopo aver divorato 900 ettari di terreno fertile e di biodiversità ora si appresta a divorare le casse regionali del Veneto.

La Regione, infatti, se da una parte incasserà i pedaggi, di gran lunga inferiori alle ottimistiche previsioni dato il loro elevato prezzo, dall’altra dovrà corrispondere per 39 anni un canone prestabilito alla società concessionaria, l’italo-spagnola SIS.

Si parlerà di questa grave situazione che sta causando tagli ai servizi fondamentali che si dovrebbero garantire ai cittadini, con particolare attenzione per i fondi alla sanità, ma anche per tutti gli interventi per la messa in sicurezza stradale richiesti dai Comuni veneti e per la metropolitana di superficie.

Dopo l’introduzione di Mattia Anzolin, Segretario del Circolo PD di Malo, relazionerà il Consigliere regionale PD Andrea Zanoni, Presidente della Commissione Legalità, con i rappresentanti del Comitato Vallugana.

Fonte Andrea Zanoni Consigliere regionale PD