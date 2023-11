Asiago: manifestazioni ed eventi dall’1 al 25 dicembre

Dicembre 2023 – Asiago: manifestazioni ed eventi e mostre dall’1 al 25 dicembre

Somewhere Nowhere

Museo “Le Carceri”

Mostra personale dell’artista Andrea Marchesini. Si tratta di una selezione di 35 opere dell’artista vicentino che abbracciano tre progetti degli ultimi cinque anni – Frankenstein 2.0, Generation Beyond e Somewhere/Nowhere – che presentano come tematica comune i rivolgimenti della psiche umana.

L’artista evidenzia nei suoi lavori un percorso non lineare dove scompone la realtà in tanti frammenti per poi ricomporla sulla tela con colori e materiali diversi, attraverso i quali il visitatore è portato ad immergersi nella propria coscienza e in quella dell’artista.

Orari di apertura:

Sabato e domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00

Mercatini di Natale “Giardini di Natale”

Piazza Carli e Piazza II Risorgimento

Nelle settimane precedenti il Natale, Asiago si tinge di magico, con luci, musica, decorazioni e l’immancabile mercatino di Natale!

Venerdì 1 dicembre

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – Steinbach Black Wings Linz

Sabato 2 dicembre

Ore 9.00 Bar Vecchia Stazione

Escursione “Cartoline dall’Altopiano – Cima Valbella”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 16.30 Museo Le Carceri

Visita guidata alla mostra Somewhere Nowhere. Per info e prenotazioni contattare lo 0424600255 – 3497332044 o scrivere a info@museolecarceri.it

Ore 17.00 Osservatorio Astrofisico Loc. Pennar

Giove, Saturno e le loro lune – Visita alla cupola del telescopio Galileo, osservazione da remoto (se sereno) e lezione a tema. Per info e prenotazioni contattare lo IAT allo 0424462221 o info@asiago.to.

Ore 17.30

Escursione “Tra gli osservatori di Cime Ekar”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 3 dicembre

Ore 9.30

Escursione “A caccia di tracce tra i boschi dell’Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 17.30 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – EC-KAC

Martedì 5 dicembre

Ore 17.15 Biblioteca Civica

“Albero con lana” letture ad alta voce e laboratorio età 6-8 anni. Info e prenotazioni obbligatorie c/o Biblioteca Civica Asiago Tel. 0424600270 e-mail biblioteca@comune.asiago.vi.it

Accensione dell’Albero di Natale

Venerdì 8 dicembre

Ore 17.00 Piazza II Risorgimento

Tradizionale cerimonia di accensione dell’Albero di Natale.

Partenza sfilata da Piazza San Rocco accompagnati dalla Banda di Isola Vicentina e dai Maestri di Sci delle Scuole Sci dell’Altopiano.

A seguire, accensione del grande albero di Natale e cascata di fuochi d’artificio dalla torre campanaria del Municipio.

Animeranno la serata con canti natalizi i bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Patrizio Rigoni.

Venerdì 8 dicembre

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Caccia alla traccia – escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.00

Escursione “Stelle, pianeti e leggende al Baito Erio con cena” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Dal 9 dicembre al 7 gennaio

Mostra Missionaria

SCRIPTA – Poesie ed opere di Giancarlo Pilati

Orari di apertura: Sabato e domenica 15.30-18.30

Ingreso libero

Sabato 9 dicembre

Ore 9.30

Escursione “Le faggete d’inverno emozioni in narura” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Animali Cimbri, Zimbar Sachen – escursione per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 13.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Osserviamo la nostra Stella! – Visita alla cupola del telescopio Galileo, osservazione da remoto (se sereno) e lezione a tema sul Sole. Per info e prenotazioni contattare lo IAT allo 0424462221 o info@asiago.to

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Ore 16.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Ospiti Glaciali, animali speciali – laboratorio per bambini 6+. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Museo Le Carceri

Visita guidata alla mostra Somewhere Nowhere. Per info e prenotazioni contattare lo 0424600255 – 3497332044 o scrivere a info@museolecarceri.it

Ore 17.00 Osservatorio Astrofisico Loc. Pennar

Giove, Saturno e le loro lune – Visita alla cupola del telescopio Galileo, osservazione da remoto (se sereno) e lezione a tema. Per info e prenotazioni contattare lo IAT allo 0424462221 o info@asiago.to.

Domenica 10 dicembre

Ore 9.00

Escursione “Panorami a 360° sulle Alpi” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Ore 17.00 Teatro Millepini

“Natale con un sorriso”: spettacolo teatrale “Lo Schiaccianoci”. In collaborazione con Arteven. Per informazioni contattare lo IAT Asiago allo 0424462221 oppure info@asiago.to.

Martedì 12 dicembre

Ore 17.15 Biblioteca Civica

“Pupazzo con cotone e bottoni” letture ad alta voce e laboratorio età 3-6 anni. Info e prenotazioni obbligatorie c/o Biblioteca Civica Asiago Tel. 0424600270 e-mail biblioteca@comune.asiago.vi.it

Sabato 16 dicembre

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Ore 16.30 Museo Le Carceri

Visita guidata alla mostra Somewhere Nowhere. Per info e prenotazioni contattare lo 0424600255 – 3497332044 o scrivere a info@museolecarceri.it

Ore 17.00 Teatro Millepini

Incontro letterario con Toni Capuozzo e presentazione del libro “Nessuno più canta per strada”.

Ore 17.30

Escursione “Stelle cadenti d’inverno: telescopi e cena” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Domenica 17 dicembre

Ore 9.30

Escursione “La piccola Finlandia d’Italia” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Ore 21.00 Teatro Millepini

Rassegna teatrale – Spettacolo dal titolo “Dizionario Balasso” di Natalino Balasso. In collaborazione con Arteven. Prevendita abbonamenti presso lo IAT Asiago dal 12 al 16 dicembre. Per informazioni 0424462221 oppure info@asiago.to

Martedì 19 dicembre

Ore 17.15 Biblioteca Civica

Letture ad alta voce e decorazione di biscotti in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Asiago età 6-8 anni. Info e prenotazioni obbligatorie c/o Biblioteca Civica Asiago Tel. 0424600270 e-mail biblioteca@comune.asiago.vi.it

Mercoledì 20 dicembre

Ore 19.45 Stadio del Ghiaccio

Campionato ICE Hockey League – Migross Supermercati Asiago Hockey – Moser Medical Graz99ers

Venerdì 22 dicembre

Ore 21.00 Teatro Millepini

Rassegna teatrale – Spettacolo dal titolo “Recital -20 di risate” con Debora Villa. In collaborazione con Arteven. Prevendita abbonamenti presso lo IAT Asiago dal 12 al 16 dicembre. Per informazioni 0424462221 oppure info@asiago.to

“Giancarlo Stella. Le opere”

Dal 23 dicembre al 28 gennaio

Museo “Le Carceri”

Mostra a cura di Giancarlo Stella.

Aperture nei seguenti orari:

– dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

– dall’8 al 28 gennaio sabato e domenica 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Sabato 23 dicembre

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Spettacolo itinerante con Gruppo Cornamuse Calengoll

Ore 17.00 Sala Consiliare

Incontro letterario con Marisa Dalla Costa e presentazione del libro “Mario Rigoni Stern – L’intervista”. In collaborazione con La Compagnia del Libro Editore e con la partecipazione della Schola Cantorum San Matteo Asiago. Ingresso libero

Ore 17.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Storie di animali nella notte”, escursione notturna per famiglie. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30

Escursione “I ‘roversi’ del Verena in notturna” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.00 Chiesa Sasso di Asiago

Aspettando il Natale – Concerto Gospel con i Soul Singer Gospel Choir e arrivo di Babbo Natale

Ore 20.30 Chiesa di San Rocco

Soireé Musicale – Concerto Beethoven e Chopin con I Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero

Domenica 24 dicembre

Ore 9.00

Escursione “Un cancello sul paradiso emozioni in natura” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Il piccolo popolo laborioso”, laboratorio in fattoria. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 14.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Il meraviglioso mondo dei rapaci”, escursione con il faunista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.00 Piazza II Risorgimento

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta

Lunedì 25 dicembre

Ore 10.00 Centro Storico

Arriva Babbo Natale per tutti i bambini

Ore 17.30

Escursione “Con le luci di Natale a Mezzaselva” PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Prossimi appuntamenti

Venerdì 29 dicembre

Ore 17.00 e 21.00 Teatro Millepini

Doppio appuntamento ad Asiago con il concerto di Natale “Art Voice Christmas Songs”.

Il Teatro Millepini ospita le voci di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana dirette dal maestro Diego Basso in un repertorio dedicato ai grandi classici pop rock della tradizione natalizia internazionale e destinato a creare una magica atmosfera natalizia.

Biglietti:

POLTRONISSIMA: €23,00

POLTRONA: €17,50

RIDOTTO UNDER 10: €11,50

Biglietti in prevendita presso lo IAT Asiago oppure online su Ticketone.

