Uomo senza tempo – Alessandro Marzo Magno: un ritratto inedito di Giacomo Casanova

Una figura leggendaria, un personaggio carismatico e affascinante, che ha dominato il secolo in cui è vissuto, il Settecento, sempre vivendo da protagonista nei fasti delle corti o provando anche la miseria delle carceri veneziane e non solo. Un nome: Giacomo Casanova.

UN LIBERTINO

NELLA VENEZIA DEI DOGI

Una vera icona, sia di stile che di fascino rimasto ai posteri come paradigma di seduttore e libertino, con una libertà e una indipendenza che ne fanno un uomo modernissimo, dei nostri tempi. A raccontarne le gesta tramite il suo ultimo lavoro, è lo scrittore Alessandro Marzo Magno, che mercoledì 30 novembre alle 18 al Museo Diocesano di Vicenza presenterà, appunto, “Casanova”, edito da Laterza.

Nell’incontro, organizzato da BaldiLibri, Francesca Zilio Cambiago dialogherà con l’autore. Scopriremo allora chi era Giacomo Casanova. Un avventuriero intraprendente, un letterato generoso, un diplomatico accorto, un baro temibile, un viaggiatore instancabile e –ça va sans dire– un grande amante delle donne.

Questo e ancora di più, a 300 anni dalla nascita, nella storia di una vita straordinaria, narrata in un libro scritto dalla penna vivacissima di uno storico di vaglia, che traccia così una vera e propria biografia di uno dei veneziani più noti al mondo, che ha lasciato una sua impronta non solo nell’Europa settecentesca, ma che è arrivato fino ai giorni nostri con un’aurea di leggenda e di libertà come pochi prima e dopo di lui.

Alessandro Marzo Magno

Attento conoscitore della storia veneziana, illustra con dovizia di particolari il percorso terreno di quest’uomo che, nei 73 anni della sua vita visita per 213 volte un centinaio di città, fra cui Madrid, Pietroburgo, Londra, Costantinopoli e incontra ben dodici sovrani regnanti. Nel suo libro Histoire de vie, Casanova cita gli incontri con oltre duemila persone, tra le quali duecento tra attori, attrici e musicisti. Finisce nelle celle di cinque diverse carceri ed evade rocambolescamente da una, quella dei piombi a Venezia.

Gioca d’azzardo (spesso barando) e ama il buon cibo: nelle sue pagine nomina 22 giochi e 120 diversi piatti. “Casanova” è una vera e propria biografia nella quale si racconta di teatro, di spionaggio, di massoneria e di magia, ricostruendo anche gli incontri con i personaggi più famosi dell’epoca: da Voltaire a Lorenzo Da Ponte, il librettista di Mozart. E si parla anche di donne, naturalmente.

L’autore

Alessandro Marzo Magno, veneziano per tradizione e milanese per vocazione, è laureato in Storia all’Università di Venezia Ca’ Foscari. Giornalista, dopo essere stato per quasi dieci anni responsabile degli esteri del settimanale “Diario”, dirige il semestrale “Ligabue Magazine” e collabora con “Il Gazzettino”. Ha pubblicato libri di argomento storico, tra i quali L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo (Garzanti 2012, più volte ristampato e tradotto in inglese, spagnolo, giapponese, coreano e cinese).

Per Laterza è autore di La splendida. Venezia 1499-1509 (2019), L’inventore di libri. Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo (2020, tradotto in giapponese e spagnolo) e Venezia. Una storia di mare e di terra (2022, tradotto in cinese, greco, polacco e russo).

Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione consigliata a: info@baldilibri.it o con messaggio whatsapp o sms al numero 338 394 6998

Fonte BaldiLibri