Riqualificazione piazza Statuto Schio: modifiche alla viabilità

È previsto per lunedì 27 novembre l’inizio dei lavori di riqualificazione in piazza Statuto. L’intervento prenderà il via con la predisposizione degli stacchi della fognatura bianca e nera con innesto nella fognatura acque nere esistente lungo via Btg. Val Leogra e la realizzazione di nuovi pozzetti di intercettazione di quest’ultima.

Per consentire l’intervento sono previste delle modifiche della viabilità in via Btg. Val Leogra, in quanto gli scavi interesseranno l’intera carreggiata: il traffico proveniente da piazza Rossi e da via Marconi, dunque, sarà deviato in piazza Statuto e dovrà girare attorno all’area di cantiere per poi immettersi in via Btg Val Leogra a valle del cantiere.

Nella parte più interna di piazza Statuto non interessata dal cantiere e dalla viabilità alternativa sarà ancora possibile parcheggiare, anche durante i giorni di mercato.

La durata di questa prima fase lavori prevista è di circa 3 settimane.

Schio, 26 novembre 2023

Fonte: Fonte: Comune di Schio (VI)- Ufficio Stampa

Riepilogo programma dei primi lavori

I primi interventi in programma prevedono la preliminare ristrutturazione di tutti i sottoservizi esistenti nell’area. Ovvero- acquedotto, gas metano, reti fibre ottiche, fognatura bianca e nera, predisposizione tubazioni Enel – per adeguarli alla nuova configurazione della piazza in modo da evitare ulteriori interventi successivi alla posa della nuova pavimentazione.

Il Sindaco Valter Orsi

Senza dubbio i prossimi mesi comporteranno qualche disagio. Abbiamo, però, organizzato il crono-programma dei lavori e la gestione del cantiere in modo tale da creare meno complicazioni possibili a commercianti e cittadini. Con questo importante intervento Piazza Statuto cambierà aspetto, per rendere la nostra Schio ancora più bella e attrattiva» sottolinea il Sindaco Valter Orsi.

Fonte: Comune di Schio