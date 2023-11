Gambellara, serata informativa: “I Segreti del nostro Cervello”

Serata informativa organizzata dal Comune di Gambellara, “I Segreti del nostro Cervello”

Perché fatico a ricordare i nomi? Perché c’è chi ha una memoria di ferro e chi, invece, deve scriversi tutto? Quali sono i primi campanelli d’allarme delle malattie neurodegenerative?

A queste ed altre domande troveremo risposta durante la serata a tema divulgativo e scientifico denominata “I segreti del nostro Cervello”, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione con l’Associazione Rindola Impresa Sociale di Vicenza.

Un evento per capire il funzionamento di questo prezioso organo che è il Cervello, come si modifica nel tempo, comprendere gli stili di vita corretti per la nostra mente, quali sono le strategie per prevenire i disturbi neuro-cognitivi ed i fattori di rischio, come riconoscere in tempo questi segnali e come approcciarsi in caso di iniziali difficoltà.

Si parlerà anche di come prevenire la demenza

Prevenire la demenza, di cui l’Alzheimer è la forma più diffusa, sta diventando una priorità: si tratta di una malattia neurodegenerativa in costante aumento. Si stima che il numero di persone affette da demenza triplicherà nei prossimi trent’anni comportando enormi costi assistenziali e sociali.

I fattori di rischio associato all’insorgenza di patologie cognitive è un cervello non curato, una vita sregolata e soprattutto l’età: l’invecchiamento della società ed il futuro impatto del fenomeno ha dimensioni preoccupanti, si prevede che queste patologie diventeranno uno dei problemi più rilevanti e tangibili della sanità pubblica.

Una serata utile per tutti: per chi ha un conoscente affetto da disturbi neuro-cognitivi e per chi vuole capire come recepire le prime avvisaglie di questo disturbo, come affrontarle ed a chi ci si deve rivolgere.

Gli ospiti che interverranno

Durante la serata interverranno le Dott.sse Arianna Ferrari e Francesca Brea, esperte del Centro Medico Polispecialistico Rindola che, da oltre 10 anni, si occupano della salute e delle patologie del cervello di bambini ed adulti e sarà presente l’Assistente Sociale del Comune di Gambellara, il quale sarà a disposizione dei partecipanti.

L’evento è aperto a tutti e si svolgerà Giovedì 30 Novembre alle ore 20.30 presso le Barchesse di Palazzo Cera di Gambellara (VI).

Gambellara (VI) 25 novembre 2023

Fonte: Comune di Gambellara (VI) – Consigliere Comunale Bruzzo Michele