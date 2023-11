Vicenza, Teatro San Marco il convegno: Patti educativi di comunità

Patti educativi di comunità come risposta al disagio sociale, se ne è parlato in un convegno al Teatro San Marco

I patti educativi di comunità come strumento per costruire nuove sinergie tra scuola, servizi sociali e sanitari, terzo settore, associazionismo e comunità sono stati al centro di un convegno regionale promosso oggi al teatro San Marco dall’Associazione di psicologia per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Vicenza.

Ai lavori ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale la presidente della commissione consiliare Servizi alla popolazione, Luisa Consolaro.

Sono intervenuti anche l’assessore regionale al sociale e sanità Manuela Lanzarin, la senatrice Daniela Sbrollini, vice presidente della commissione sociale sanità, e il dottor Mirko Balbo in rappresentanza della direzione dell’Aulss 8 Berica.

«In una situazione di disagio sociale come l’attuale – ha evidenziato nel suo intervento la consigliera Consolaro – i patti educativi di comunità possono diventare l’opportunità per rigenerare i modelli di intervento nell’educazione, nelle scuole, nel sociale, nelle famiglie. Con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, marginalità e isolamento. Si tratta di un obiettivo da perseguire innescando un più efficace rapporto tra privato e pubblico. Utilizzando il metodo della co-programmazione e co-progettazione. L’amministrazione comunale è pronta ad impegnarsi in questo percorso di condivisione».

Vicenza, 24 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa