Velcofin Interlocks Vicenza a caccia di punti ad Ancona

Cinque sconfitte in altrettante partite per la Velcofin Interlocks Vicenza in questo inizio di campionato: un avvio complicato, che può essere giustificato solo parzialmente dal calendario non esattamente alla mano, specie nell’ultima partita contro Trieste, in cui le biancorosse nel secondo tempo non sono riuscite a giocarsela punto a punto con la Futurosa, brava a bloccare le folate offensive di Vicenza.

La classifica non può sorridere in questo momento e allora le ragazze di coach Rebellato sono costrette a dover provare a fare punti in ogni partita, a cominciare dal match di domani contro Ancona, previsto per le 18.30

Marta Pellegrini

“Serviranno concentrazione, aggressività e voglia di vincere per tutti i quaranta minuti” questo il pensiero di Marta Pellegrini, nell’intervista pubblicata sul canale YouTube della società. E in effetti, la Velcofin fino a questo momento ha pagato caro alcuni momenti in cui la concentrazione è venuta meno. La partita di domenica scorsa, contro Trieste, ha visto le biancorosse andare subito decisamente sotto nel punteggio, venendo così costrette ad inseguire, prima dello sbandamento arrivato nella ripresa. Ad Ancona la partita non sarà delle più semplici, ma bisognerà comunque provare a vincere.

Basket Girls Ancona

Le marchigiane hanno ottenuto tre successi in sette partite in campionato e vengono dalla bella vittoria per 78-68 contro Rovigo. Al secondo impegno consecutivo in casa, arriveranno pronte a rimettere il loro record in parità, per cercare di avanzare verso la zona play-off. Ancona è una squadra che segna quasi 70 punti a partita e, grazie ad un ottimo 38% al tiro da fuori, è un’avversaria pericolosa specie sugli esterni. Vicenza, che settimana scorsa è stata ottima nella difesa perimetrale, dovrà cercare di ripetere la prova sul parquet avverso. L’altro elemento su cui le biancorosse potranno fare leva sono i rimbalzi: Ancona non è una squadra perfetta nella lotta sotto le plance e la Velcofin dovrà provare a fare sua la lotta nelle carambole.

Velcofin Interlocks Vicenza

Occhi puntati sulla lunga Sara Boric, 20 punti di media a partita con il 48% dalla lunga distanza: lo sa bene Trieste, che dalla croata ha incassato un mirabolante 7/11; è anche la miglior rimbalzista della squadra, con 5 a partita. Attenzione poi alla guardia Ludovica Albanelli: 14 punti ad incontro con il 40% da tre. I compiti da playmaker invece sono di Margherita Mataloni: 11 punti, 4 rimbalzi e 4 assist a partita; il suo cambio, Stefania Maroglio, non ha tantissimi punti nelle mani ma sa farsi valere a rimbalzo e distribuisce circa 3 assistenze ad incontro. Il resto della squadra non presenta altre bocche da fuoco offensive (quasi nessuna raggiunge i 5 punti di media ad incontro), ma distribuisce bene le responsabilità tra tutto il roster. Consce di queste abilità di Ancona, Vicenza dovrà cercare di bloccare le pericolose realizzatrici avversarie per cercare di fare sua la partita.

Vicenza, 18 novembre 2023

Fonte Edoardo Ferrio

Sito ufficiale: https://www.asvicenza.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asvicenza

Basket Girls Ancona e Velcofin Interlocks Vicenza, prevista per le 18.30 al Palascherma di Ancona.

Intervista realizzata a Marta Pellegrini https://www.youtube.com/watch?v=KklALaVEaSA&ab_channel=ASVicenza