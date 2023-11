Thiene: domani la Giornata Regionale delle Manifestazioni Storiche

Sarà Thiene (VI) ad ospitare domani la decima Giornata Regionale delle Manifestazioni Storiche nella Sala Consiliare del Municipio.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Veneto Storico con il supporto della Regione del Veneto e la collaborazione dell’Associazione Amici di Thiene e del Comune di Thiene.

Si tratta di un importante momento di incontro a cadenza annuale fra gli attori di quelle manifestazioni che rientrano nel Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale, istituito con la Legge Regionale n. 22 del 2010.

La dichiarazione dell’assessora Maino

Dichiara Marina Maino, assessora al Turismo del Comune: «Siamo molto onorati di ospitare l’importante evento regionale. A Thiene da oltre vent’anni, grazie alla sinergia fra il Comune e l’Associazione Amici di Thiene, si realizza una Rievocazione in grado di attirare turisti non solo dal Veneto, ma anche da altre Regioni e dall’estero, attratti dalle atmosfere suggestive che la caratterizzano. Si tratta di un’occasione per ripercorrere le vicende storiche che hanno reso famosa la Città e che hanno permesso la nascita di quella vocazione al Commercio per cui è ancora oggi conosciuta. Ma non solo. È anche una preziosa opportunità per far conoscere ai giovani le tradizioni della comunità, che vanno mantenute vive e che devono essere tramandate di generazione in generazione”.

Il programma

L’evento inizierà alle 10.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Thiene, Gianantonio Michelusi, dell’assessora al Turismo e Animazione del Centro Storico, Marina Maino a cui seguirà il saluto dell’Assessore Regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari. Si entrerà nel vivo dell’incontro con l’introduzione ai lavori della Giornata affidata al Presidente Veneto Storico e CERS, Massimo Andreoli

La parola passerà quindi a Igor Pizzirusso, del direttivo dell’Associazione Italiana di Public History che parlerà del Glossario della Rievocazione Storica e primo corso di formazione per rievocatori storici. Sarà poi la volta di Mauro Guidolin, consigliere del direttivo della CERS Italia, che introdurrà Storiae, un nuovo format video per conoscere gruppi storici, manifestazioni e tradizioni. Con Emanuele Binucci del Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche si affronterà il tema della proposta di Legge n. 799 per le disposizioni in materia di rievocazione storica e quindi con Bepi Restiglian, presiedente dell’Associazione Amici di Thiene, si parlerà del Mercato Rinascimentale di Thiene.

I lavori si chiuderanno con l’intervento di Giuseppe Mattiazzo, di Venice Tour srl che affronterà il tema del rapporto fra Rievocazione Storica e Realtà Virtuale cui seguirà il dibattito fra i partecipanti.

Il Registro delle manifestazioni storiche, consultabile on line, raccoglie quelle rievocazioni storiche che, grazie ad iniziative d’intrattenimento con personaggi in abiti appropriati e allestimenti appositamente realizzati, permettono un’efficace azione di promozione della conoscenza storica e della cultura locale. Nell’elenco, che raggruppa 48 manifestazioni storiche a gennaio 2023, rientra dal 2012 anche la Rievocazione Storica “Thiene 1492”.

Thiene, 24 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa