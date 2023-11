Schio: 27enne in moto, prognosi riservata per fuoriuscita autonoma

Schio, ore 23:00 circa di giovedì 23 novembre. Un giovane 27enne da Bassano del Grappa, alla guida di motociclo BMW GS, stava percorrendo la SP 46 Variante destra Leogra con direzione Vicenza.

Giunto all’altezza di curva sinistrorsa, per cause in corso di accertamento fuoriusciva dalla parte destra della sede stradale.

A seguito delle gravi ferite riportate, veniva ricoverato – in prognosi riservata – presso il reparto rianimazione l’Ospedale di Santorso.

Polizia Locale Alto Vicentino

Centrale Operativa – Via Fratelli Pasini, 74 Schio, Vicenza, Veneto, 36015, Italia

Telefono: 0445/690111

Numero breve di pronto intervento

per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza

Cos’è

E’ attivo il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

Ogni Cittadino potrà quindi chiamare la Polizia Locale competente per il territorio con un unico numero, gratuito e di facile memorizzazione.

Il numero, dotato di risponditore automatico, provvederà a smistare le chiamate ad ogni singolo Comando di Polizia Locale, richiedendo all’utente di pronunciare solamente il nome del Comune per il quale (o dal quale) si sta chiamando.

Accedere al servizio

In caso di bisogno si chiama il numero verde 800 05 05 05

Costi e vincoli GRATUITO Tutti

Comuni Convenzionati Consorziati

Comune di Arsiero

Comune di Laghi

Comune di Lastebasse

Comune di Marano Vicentino

Comune di Pedemonte

Comune di Piovene Rocchette

Comune di Posina

Comune di Santorso

Comune di San Vito di Leguzzano

Comune di Schio

Comune di Tonezza del Cimone

Comune di Torrebelvicino

Comune di Velo d’Astico

Comune di Valdastico

Comune di Valli del Pasubio

Fonte Polizia Locale Alto Vicentino