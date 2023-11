Pallacanestro Vicenza: c’è Fabio Bugatti, un bomber per Cilio

Basket Serie B Nazionale – E’ consistente il mercato autunnale della pallacanestro Civitus Vicenza. Il club berico, che domani pomeriggio, palla due alle 18,30, con arbitri De Ascentiis ( Cremona ) e Forni ( Cervia ), affronterà Jesi al palaGoldoni per l’undicesima giornata, si sta muovendo con grande decisione per risolvere i problemi che al momento relegano la squadra all’ultimo posto della classifica. Il principale è certamente rappresentato da una fase offensiva pesantemente deficitaria.

L’attacco biancorosso è il peggiore del proprio girone con gli appena 66,3 punti siglati ( media partita ). Pertanto dopo l’arrivo di Niccolò Lurini classe 2000, dalla serie A2 di Chiusi, chiamato a dare il proprio contributo per aumentare la fludità del gioco e che ha già debuttato domenica scorsa a Conegliano con Sanve, questa mattina è atteso in sede per la firma Fabio Bugatti ( due metri classe 1998 ).

Un vero colpaccio dal momento che i suoi numeri parlano chiaro L’uomo giusto per dare un forte impulso al fatturato offensivo del quintetto biancorosso. La scorsa stagione a Brianza Bernareggio ( serie b ) ha viaggiato a quasi 19 punti di media, confermando la sua spiccata indole offensiva. In estate il trasferimento a Mestre, un’esperienza terminata qualche giorno fa con la rescissione del contratto che lo legava al club del presidente Feliziani.

Bugatti è un giocatore completo e versatile. Può agire indifferentemente da esterno, per la precisione al tiro, ma si può considerare anche un 4, ossia un’ala forte, grazie alle sue doti atletiche. E potrebbe già debuttare sabato pomeriggio davanti ai suoi nuovi tifosi. E proprio domani contro Jesi per Vicenza deve iniziare la risalita. Le appena due vittorie ottenute in dieci gare disputate gridano vendetta e il parquet amico deve tornare ad essere un fortino, insomma un grande alleato per non incappare in grossi guai.

Con il rientro di capitan Cernivani sarà necessario da parte dei ragazzi azzannare da subito la partita, dimenticando quella incomprensibile frenesia, alla quale abbiamo assistito troppo spesso e che è costata un numero importante di palle perse.

JESI:

Dopo una stagione agrodolce, con i playoff sfuggiti all’ultima curva, i marchigiani si sono ripresentati con un roster ambizioso. Confermate diverse colonne portanti, su tutte le coppie Merletto – Marulli e Varaschin – Filippini e aggiunte pedine di spessore ed esperienza come Bruno e Casagrande. Il materiale a disposizione di Marcello Ghizzinardi è sicuramente adeguato per puntare alla post-season.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza