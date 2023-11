“Oggi vado a scuola in bici!”: 1000 studenti a scuola sulle due ruote

Coinvolti cinque plessi del Comune di Vicenza e quattro di Arcugnano

Sulle due ruote da casa a scuola e anche ritorno: circa mille alunni sono stati coinvolti nell’iniziativa “Oggi vado a scuola in bici!”. Realizzata con i patrocini dei Comuni di Vicenza e Arcugnano dal Comitato genitori. Comitato promotore di “Percorsi ciclabili per la sicurezza stradale e la mobilità eco-sostenibile nei nostri quartieri” in collaborazione con l’istituto comprensivo 3.

L’iniziativa “Oggi vado a scuola in bici!” nel dettaglio

Gli studenti sono stati accompagnati da alcuni volontari lungo sette percorsi prestabiliti per l’arrivo a lezione e per il ritorno a casa dalle sedi dell’istituto comprensivo 3. Che comprende nove plessi, di cui cinque a Vicenza e quattro ad Arcugnano. All’iniziativa hanno preso parte anche Giovanni Selmo, assessore all’istruzione del Comune di Vicenza. Ma anche Michele Zanotto, assessore a lavori pubblici, associazioni, protezione civile e attività produttive del Comune di Arcugnano. Nel corso di due momenti istituzionali, realizzati alle scuole Scamozzi e Pertini con studenti e promotori del progetto e conclusi con un canto ad opera dei ragazzi, gli assessori si sono complimentati per la riuscita dell’iniziativa.

Il progetto si è esteso anche sulla mobilità sostenibile

Oltre all’utilizzo della bicicletta, il progetto ha previsto altre attività propedeutiche svolte nei giorni scorsi per sensibilizzare gli alunni sulla mobilità sostenibile e le amministrazioni nella realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri. L’impegno assunto dall’assessore Selmo è stato di coinvolgere gli altri istituti cittadini in una giornata “ciclabile” in primavera.

I plessi di Vicenza e Arcugnano coinvolti nell’iniziativa odierna sono le scuole dell’infanzia Munari, Agazzi e Casa dei bambini, delle primarie Mistrorigo, Lioy, Pertini e Negri e delle scuole secondarie Foscolo e Scamozzi.

24 novembre 2023

