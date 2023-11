Le festività natalizie si avvicinano e grande è il desiderio da parte della comunità di Lonigo di vivere al meglio questo periodo: perciò è stato presentato il calendario di “Natale a Lonigo”.

Un ricco carnet di eventi e iniziative sul territorio e per il territorio, a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco, la Consulta Giovani, l’Istituto Comprensivo, le Scuole Paritarie e l’Ufficio IAT. Dal 2 al 25 dicembre molti saranno gli eventi in centro storico per famiglie e bambini, con il Villaggio di Natale, pista di pattinaggio e molto altro.

“L’inaugurazione del lungo mese di eventi, che ci porterà al Natale, si terrà venerdì 8 dicembre dalle ore 11.30 con la Filarmonica di Lonigo – spiega il Sindaco Pier Luigi Giacomello – per regalare a cittadini e visitatori un viaggio verso il Natale). Abbiamo programmato un ricco calendario di iniziative, rivolte principalmente ai più piccoli con animazioni ed intrattenimenti.

Inizieremo il 2 dicembre con i canti delle scuole nella nuova Piazzetta Giuseppe Becce (fronte Teatro comunale), iniziativa proposta dall’Assessore al Sociale e già l’anno scorso molto apprezzata. Un momento di incontro per i ragazzi, per scambiarsi gli auguri ed esibirsi nei canti natalizi. Il programma è molto variegato ed è consultabile nei canali social e tramite appositi volantini distribuiti sul territorio: oltre all’animazione per i bambini, vi saranno concertini dal vivo, due importanti mostre ed altre iniziative culturali organizzate dall’Assessore alla Cultura in Palazzo Pisani”.

Oltre alla Pro Loco importante è il contributo delle associazioni locali – La Scuola Campanaria Leonicena, il Cerchio Doro, Amo Club, Fidapa, Vespa Club, il Gruppo Alpini – del Comitato Giovani di Lonigo e dell’Ufficio IAT di Palazzo Pisani. Il consigliere Simone Zampieri prosegue: “L’Amministrazione Comunale vuole offrire alla comunità la possibilità di festeggiare le festività natalizie nel nostro meraviglioso centro storico, con l’immancabile Villaggio di Natale e il richiestissimo ritorno della pista di pattinaggio su ghiaccio grazie al contributo della Pro Loco, che regalerà un bellissimo contorno magico al Natale nella nostra bellissima Piazza Garibaldi.

Sarà presente anche una giostra per i più piccoli. Inoltre, si vuole dare continuità al Natale nelle Frazioni, evento ideato dal primo anno di insediamento di questa Amministrazione, organizzando un concerto in ogni Chiesa delle nostre quattro Frazioni: è una iniziativa a cui teniamo molto per consentire un bel momento di aggregazione e di coinvolgimento dell’intero territorio comunale”.

Ogni anno collabora con l’Amministrazione Comunale affinché le manifestazioni del Natale leoniceno rendano il Paese più accogliente e apprezzato sia dai cittadini che dagli ospiti – commenta la Presidente della Pro Loco Fiorenza Palladin – quest’anno, come già fatto in precedenza, ci siamo impegnati nell’organizzare due importanti momenti per i bambini di Lonigo: l’arrivo della tanto amata Santa Lucia e successivamente l’arrivo di Babbo Natale. Proponiamo anche, unici nella zona, una pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà a disposizione dei cittadini per tutto il mese di dicembre fino a dopo l’Epifania”.

L’Amministrazione anche quest’anno vuole creare un’atmosfera natalizia unica, offrendo cosi sostegno e opportunità alle attività commerciali, in stretta collaborazione con le sezioni locali della Confcommercio e Confartigianato. “Mai come quest’anno sentiamo il bisogno di un Natale sereno – osserva Mirco Fipponi, segretario del Mandamento Confcommercio di Lonigo – e questo riguarda tutti noi, ma riguarda in particolare anche il settore del commercio e dei pubblici esercizi.

Per questo non posso che ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’attenzione e l’impegno messi in campo anche quest’anno nell’organizzare gli eventi natalizi e l’installazione delle luminarie”. Le attività commerciali della città faranno, ovviamente, la loro parte per rendere Lonigo sempre più accogliente, vestendo a festa i negozi e i pubblici esercizi a cominciare dalle vetrine: “In collaborazione con i commercianti di via Garibaldi, anche quest’anno sarà posizionato, nella parte alta di questa via, il Presepio che nel 2021 era stato costruito dall’ANFFAS di Lonigo – continua Fipponi – inoltre continua la collaborazione di Confcommercio Lonigo con la Pro Loco per l’allestimento della pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi che torna dopo l’esperienza del 2021. Non resta che invitare i cittadini a vivere Lonigo nel periodo natalizio, scegliendo le attività cittadine per il proprio shopping”.

Anche il Raggruppamento di Lonigo di Confartigianato Imprese Vicenza è partner dell’animazione e così commentano il presidente del Raggruppamento Azzurra Marzari e il Presidente Comunale Alessandro Lazzarin: “Anche le imprese artigiane sono pronte a fare le loro proposte in termini di prodotti e servizi tipici del periodo: sicuramente l’animazione del centro leoniceno potrà favorire questo scambio.

Plaudiamo quindi alla proposta delle attività nel periodo natalizio, apprezzandone la formula quale proposta unica e ad ampio respiro, all’interno della quale possano convivere in modo ordinato molteplici iniziative tutte finalizzate ad animare il territorio attirando così più persone, a tutto beneficio delle attività economiche”.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Sabato 2 Dicembre

Ore 14.30: i bambini dell’Istituto Comprensivo e delle Scuole Paritarie si esibiscono con canti e poesie – Piazzetta Giuseppe Becce (fronte Teatro Comunale);

Ore 15.30: truccabimbi natalizi con Elfa pennellina e sculture di palloncini con gli Elfi giocolieri a cura di Chicevents- Piazza Garibaldi;

Ore 15.30: Apre il Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi.

Domenica 3 Dicembre

Ore 16.00: "Bisa Acoustic Duo " live – Piazza Garibaldi.

Venerdì 8 Dicembre

Ore 11.30: Inaugurazione Villaggio di Natale in Piazza Garibaldi con la Filarmonica di Lonigo;

Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

Ore 15.30: “Olaf caldi abbracci” e bolle di sapone giganti per le vie del centro con “Elfa bollicina” e foto ricordo per ciascun bambino dentro la sua bolla a cura di Chicevents- Piazza Garibaldi;

Ore 16.30: Concerto Scuola Campanaria Leonicena – Campanile della Chiesa Vecchia di Lonigo.

Sabato 9 Dicembre

Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

Ore 15.00: “Il Villaggio del Natale del Dono” a cura del Centro di Servizio del Volontariato – Piazza Garibaldi;

Ore 16.00: “Glasses’Harmony Acoustic Duo”, live music – Piazza Garibaldi.

Ore 20.45: “Natale nelle Frazioni”: Coro del CAI di Lonigo nella Chiesa di Almisano.

Domenica 10 Dicembre

Ore 8.00: Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato a cura dell’Associazione “Il Tritone” – Piazza Garibaldi;

Ore 8.30: L’Oro della Terra Leonicena a cura della Pro Loco – sottoportici di Palazzo del Popolo;

Ore 15.30: Spettacolo di magia con gli elfi di Babbo Natale e a seguire sculture di palloncini per tutti i bambini a cura di Chicevents – Piazza Garibaldi;

Ore 16.00: conferenza “Natività nell’Arte”, a cura dell’associazione Cerchio Doro – Palazzo Pisani.

Martedì 12 Dicembre

Ore 15.30: Arriva Santa Lucia, chiamata dalla Pro Loco di Lonigo con cioccolata calda per i

bambini – Piazza Garibaldi e nelle vie del centro storico.

Venerdì 15 Dicembre

Ore 18.00: Presentazione del libro di Claudio Portinari “Lonigo, il Borgo, le Ville, il Paesaggio, i

Dintorni” – Sala Rossa di Villa San Fermo.

Sabato 16 Dicembre

Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

Ore 15.30: Gimkana dei bambini a cura del “Vespa Club Lonigo”, Cioccolata e vin Brulè – Piazza Garibaldi;

Ore 15.30: giochi dalla Lapponia – allestimento di giochi in legno in compagnia degli Elfi e a seguire “Baby Tombolata Natalizia” con ricchi premi per i bambini a cura di Chicevents – Piazza Garibaldi;

Ore 16.00: “The Waves Duo”, live music – Piazza Garibaldi;

Ore 21.00: concerto “Cantando la Pace” della Libera Cantoria Pisani – Chiesta di Bagnolo.

Domenica 17 Dicembre

Ore 14.00: scuola di pesca a cura dell’Associazione “Amo Club Lonigo” – Palazzo del Popolo;

Ore 15.30: Babbo Natale ed Elfo Postino, ultima tappa a Lonigo! – foto ricordo ed un dolce saluto prima del ritorno in Lapponia. Elfi racconta storie “Le golosità del Natale”, zucchero filato e angolo selfie con Babbo Natale a cura di Chicevents – Piazza Garibaldi;

Venerdì 22 Dicembre

Ore 20.30: Spettacolo “Questo pazzo matrimonio indiano”, a cura di Anffas – Teatro Comunale.

Sabato 23 Dicembre

Ore 14.30: Caccia al Tesoro a cura dell’Ufficio IAT di Lonigo – fronte Palazzo Pisani;

Ore 15.30: Olaf con Elfa bollicina ed Elfa pennellina augurano Buone Feste con un pomeriggio di colori con truccabimbi e bolle di sapone a cura di Chicevents – Piazza Garibaldi;

Ore 16.00: “Ali Bellet”, live music – Piazza Garibaldi;

Ore 21.00: Concerto di Natale della Filarmonica di Lonigo – Teatro Comunale.

Domenica 24 Dicembre

Ore 9.00: terza edizione della passeggiata ecologica con i Babbi Natale de “I Giovani di Lonigo” – partenza da Piazza Garibaldi.

Ore 16.30: Concerto Scuola Campanaria Leonicena – Campanile della Chiesa Vecchia di Lonigo;

Venerdì 29 Dicembre

Ore 21.00: “A Christmas Carol” a cura della Compagnia dell’Alba – Teatro Comunale.

Sabato 6 Gennaio

Ore 8.30: Giro delle Fontane del territorio con le Befane, a cura della Pro Loco;

Ore 17.00: “Brusa la Vecia” a cura del Gruppo Alpini di Lonigo – Via Castelgiuncoli;

Ore 21.00: concerto Blu Gospel – Chiesa Vecchia.

MOSTRE

Da Venerdì 8 Dicembre 2023 a Domenica 14 Gennaio 2024, giorni festivi: il Museo della Pesca e Tradizioni locali in Palazzo del Popolo è aperto con entrata gratuita dalle ore 15.00 alle 18.00 oppure su appuntamento per visite anche di gruppi – Palazzo del Popolo.

Da Venerdì 8 a Domenica 17 Dicembre 2023, in Palazzo Pisani a cura dell’associazione

Vicenzautoctona: mostra d’arte “L’Universo è fatto di storie, non di atomi” di Elena Calearo. Orari:

Venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30; Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30.

Da Sabato 23 Dicembre a Martedì 2 Gennaio, in Palazzo Pisani a cura della Pro Loco: mostra d’arte “Natale in Arte”. Orari: Sabato, Domenica e Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30; da Martedì a Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30.

