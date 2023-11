“Mi impegno per Sovizzo” al via le iniziative per giovani 2023-2024

Avviate le iniziative per l’edizione 2023-2024 del progetto “Mi impegno per Sovizzo”

L’Amministrazione di Sovizzo, in accordo con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, ha deciso di aderire per il secondo anno consecutivo al progetto “Mi impegno per Sovizzo”.

Le numerose iniziative di animazione giovanile inserite all’interno di un ampio ciclo di appuntamenti, nascono grazie alla collaborazione fra l’Istituto Comprensivo di Sovizzo e le associazioni “Lab-Oratorio”, “Noi Spazio Giovani”, Associazione Sub Vicum, Sportello di Coordinamento delle Attività Sociali di Sovizzo e Cooperativa Primavera ’85.

Con il supporto dell’Associazione Ceis Onlus di Vicenza sono state raccolte dalle Associazioni aderenti al Progetto una serie di proposte che verranno gratuitamente offerte, nei prossimi mesi, ai giovani iscritti alle Associazioni Giovanili Lab-Oratorio di Sovizzo e Noi Spazio Giovani di Tavernelle.

Questo l’elenco completo delle iniziative:

– Laboratorio di Musical. 10 incontri gratuiti con maestri della Compagnia del Villaggio. Per ragazzi/e dalla prima media alle superiori, per mettere in scena le proprie abilità.

– Corso di difesa personale. 10 incontri gratuiti con il M° Omero Rossetto, cintura nera della scuola Karate Kss Shotokan Shizentai. Per ragazzi/e dalla prima media alle superiori per imparare tecniche di difesa personale.

– Percorso “START – Punto di partenza”, ciclo di incontri formativi per favorire le relazioni, la socializzazione, lo sviluppo di dinamiche relazionali positive, con Week End residenziale conclusivo. Per ragazzi/e della prima-seconda-terza superiore. Primo incontro 29 novembre a Tavernelle ore 20.00, secondo incontro 6 dicembre a Sovizzo ore 20.00. Solo per il primo incontro presenza di 10 minuti dei genitori.

– Lab-Band. Al Lab-Oratorio ci divertiremo con alcuni strumenti e chissà… nascerà la Band dell’Oratorio? Tenete le orecchie aperte per info!

– “Lasciami volare”, serata cono papà Giampietro che dialogherà sull’origine delle dipendenze (droghe, alcool, smartphone, ecc.), sul rapporto genitori-figli, ecc. A cura dell’Associazione Pesciolino Rosso. Data da definire.

– Spettacolo “Schegge. Per favore non chiamateli uomini!”, a cura dell’Associazione “L’IdeAzione” sul tema della violenza contro le donne. 9 marzo 2024, Auditorium Scuole Elementari, ore 20.45.

– Seconda Edizione del Giornalino dei ragazzi e ragazze di Sovizzo “Il Sovizzino”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Per tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori.

– Iniziativa “Kids for Peace” – Disegni per la Pace, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Istituto Comprensivo di Sovizzo.

– Iniziativa “Play not War” – Valorizzazione della Ludoteca e organizzazione momenti con giochi da tavolo presso la Biblioteca Comunale.

– Tornei di giochi sportivi e giochi inclusivi presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo.

Il sindaco Garbin commenta

“Queste iniziative sono state finanziate con i proventi derivanti dal 5 per mille, generosamente destinati al Comune dai nostri concittadini”, spiega Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo. E conclude: “Abbiamo deciso di destinare il ricavato del 5 per mille ai nostri ragazzi per offrire loro un paese più vivace ed ospitale”.

Per partecipare alle attività è richiesto iscriversi utilizzando il seguente link: https://bit.ly/progettigiovani2023.

Per ulteriori informazioni è infine possibile contattare Eveline allo 3515588261 o tramite e-mail a ab.oratoriosovizzo@gmail.com, o Anthony allo 3485394819 o tramite e-mail a noispaziogiovani@gmail.com.

Sovizzo, 24 Novembre 2023

Fonte: Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa