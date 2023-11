La Bertoliana ospita Cities2030: con la mostra “Cibo e paesaggio agrario”

Cities2030, la mostra “Cibo e paesaggio agrario” arriva a Palazzo Cordellina a Vicenza

Fino al 10 dicembre

Dopo essere stata ospitata alla Biblioteca Internazionale “La Vigna”, la mostra “Cibo e paesaggio agrario. Esplorazioni spaziali nel territorio vicentino“ trova una nuova collocazione nella sala Caffetteria di Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana. La mostra sarà visitabile fino al 10 dicembre, da martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

L’iniziativa rientra nella programmazione del Cities2030 Vicenza Food Lab, all’interno della cornice del progetto europeo H2020 Cities2030 di cui il Comune di Vicenza, “La Vigna” e l’Università Iuav di Venezia sono partners.

Alla mostra gli esiti del progetto

La mostra presenta gli esiti del laboratorio Città-Territorio del corso di laurea triennale in Architettura dell’Università Iuav di Venezia. Il laboratorio, destinato a studenti del secondo anno, aveva l’obiettivo di sviluppare un’esplorazione analitica e progettuale sul sistema agroalimentare del territorio di Vicenza. Nell’arco del semestre gli studenti hanno avuto modo di indagare, leggere e progettare il sistema cibo vicentino, dalla produzione allo scarto, approcciato dal punto di vista delle trasformazioni spaziali nell’area compresa tra Vicenza e Asiago. È, quindi, un’occasione per conoscere il territorio urbano e periurbano attraverso lavori grafici e testuali che leggono la realtà locale in modo nuovo, fornendo contenuti e spunti originali.

L’esposizione sarà tra gli argomenti che verranno trattati il 5 dicembre nell’evento pubblico che il Comune di Vicenza sta organizzando con l’obiettivo di condividere una riflessione su come la cultura gastronomica e il paesaggio agrario possono fornire elementi importanti per raccontare la città, tra passato, presente e futuro.

Vicenza, 24 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa