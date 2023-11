Figura: l’Italia brilla nel primo giorno dell’NHK Trophy

A Osaka (Giappone) si è aperta la tappa conclusiva dell’ISU Grand Prix. Charléne Guignard e Marco Fabbri occupano la prima posizione dopo la Rhythm Dance. Nelle coppie di artistico, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise sono secondi lo short program – Figura

A Osaka (Giappone) ha preso il via l’NHK Trophy, sesta e ultima tappa dell’ISU Grand Prix, massimo circuito del pattinaggio di figura. L’appuntamento sarà pertanto decisivo per stabilire con certezza i partecipanti delle Finali di Pechino

Figura – Sette i pattinatori italiani impegnati sul ghiaccio nipponico.

Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) nel settore maschile;

(Fiamme Oro) nel settore maschile; le coppie di artistico Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise (Fiamme Azzurre-Fiamme Oro);

(Fiamme Azzurre) e (Fiamme Azzurre-Fiamme Oro); la coppia di danza Charléne Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre).

Charléne Guignard-Marco Fabbri

Guignard/Fabbri hanno chiuso la Rhythm Dance in prima posizione, difendendo quindi l’imbattibilità stagionale. I campioni d’Europa in carica hanno realizzato 85.27 punti, precedendo di 34 centesimi i britannici Lilah Fear/Lewis Gibson. Più staccati i lituani Allison Reed/Saulius Ambrulevicius, terzi a oltre 6 lunghezze.

Lucrezia Beccari-Matteo Guarise

Nelle coppie di artistico Beccari/Guarise occupano il secondo posto al termine del programma corto. Il binomio azzurro ha pattinato in maniera solida, ricevendo 66.77 punti da parte dei giudici. La performance è risultata inferiore di soli 47 centesimi rispetto a quella dei tedeschi Hase/Volodin, i quali comandano la fila.

L’altro tandem tricolore, Ghilardi/Ambrosini si trova in quarta posizione con 62.98 punti e un distacco inferiore alle due lunghezze rispetto al gradino più basso del podio, attualmente occupato dagli australiani Golubeva/Giotopoulos Moore.

Entrambe le coppie italiane sono perfettamente in corsa per guadagnare la qualificazione alla Finale di Pechino (7-9 dicembre), ma in tal senso sarà determinante il programma libero.

Gabriele Frangipani

Infine, Frangipani ha archiviato il proprio short program con 78.20 punti, risultato che gli vale l’ottava piazza provvisoria.

Nella giornata di sabato, la danza libera avrà luogo dalle ore 3.50 europee; il programma libero delle coppie di artistico comincerà alle 9.10 del nostro Paese; il programma libero del settore maschile si svolgerà dalle 11.30.

Fonte FISG

Foto Credit: Diego Barbieri