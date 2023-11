Fidas Vicenza: assemblea ordinaria dei donatori di sangue

I donatori di sangue di Fidas Vicenza si ritrovano domenica in assemblea

Domenica 26 novembre nella Sala dei Fondatori di Confartigianato Vicenza l’assemblea ordinaria dell’Associazione

Le parole della presidente Fidas Vicenza, Chiara Peron

“La democrazia associativa è uno dei valori in cui Fidas Vicenza ha da sempre fermamente creduto. E ne ha fatto, assieme alla formazione, uno dei propri cavalli di battaglia, reputando determinante promuovere il dono del sangue in modo responsabile, ma al tempo stesso coinvolgere l’intera base associativa nelle scelte importanti che l’Associazione compie”. Con queste parole la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron, annuncia l’assemblea ordinaria dell’associazione, che avrà luogo la prossima domenica 26 novembre nella Sala dei Fondatori di Confartigianato Vicenza, a partire dalle 8.45.

Nel corso della mattinata la presidente Peron illustrerà la relazione licenziata dal Consiglio di Presidenza, nonché il bilancio preventivo 2024, sottoposti a discussione ed approvazione da parte della stessa assemblea, alla quale presenzieranno i delegati del territorio.

La presidente Peron conclude

“Sarà un momento di confronto intenso ed aperto – conclude la presidente Peron – nel corso del quale ciascun rappresentante di zone e gruppi potrà condividere la propria esperienza, quindi evidenziarci eventuali difficoltà e proporre delle soluzioni di cui ciascuno potrà giovarsi. La nostra assemblea, pertanto, è una sorta di arena in cui poter esprimere il proprio punto di vista in assoluta libertà, con lo spirito di chi, essendo parte di un’Associazione, portando il proprio positivo e costruttivo contributo, favorisce la crescita di tutti”.

In occasione di questo importante momento per Fidas Vicenza porteranno il proprio saluto anche il dr. Francesco Fiorin, direttore Medicina Trasfusionale Ulss 8 Berica e Capo Dimt Vicenza e Gaia Gonzato, recentemente eletta Miss per la Vita Fidas Vicenza.

Alle ore 10.45 è previsto un momento di incontro con la Stampa.

Vicenza, 24 novembre 2023

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista