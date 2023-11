Confartigianato lancia la campagna “L’amore non uccide”

Per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Confartigianato lancia la campagna “L’amore non uccide” (#ArtigianiControViolenza)

L’artigianato vicentino al femminile: 7mila imprenditrici e 167 mila donne occupate nelle aziende del comparto

Con lo slogan ‘L’amore non uccide’, Confartigianato Imprese Vicenza propone un’iniziativa in occasione del 25 novembre: Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. “La giornata dedicata alla sensibilizzazione verso questo importante tema a forte impatto sociale, assume quest’anno una rilevanza particolare dopo i recenti, tragici e noti, fatti che hanno coinvolto due giovani veneti – commenta Sabrina Pozza presidente del Movimenti Donne Impresa di Confartigianato Vicenza-.

L’invito a partecipare alla campagna “L’amore non uccide”

Questi fatti di cronaca che sono in aumentano in modo esponenziale, rendono sempre più importante partecipare attivamente a progetti divulgativi e di supporto mettendo a disposizione la nostra esperienza di imprenditrici e donne. Invitiamo quindi le nostre artigiane e i nostri artigiani a manifestare la loro adesione alla campagna “L’amore non uccide” appuntando drappi e fiori rossi nella vetrina del negozio o laboratorio in segno di sostegno e solidarietà, condividendo nei social l’hashtag #ArtigianiControViolenza”.

I numeri delle donne imprenditrici artigiane

Una realtà, quella vicentina, che a fine 2022 contava 7.183 donne imprenditrici artigiane, la più elevata presenza in Veneto, dietro, a breve distanza, solo a Padova (7.249); con tre donne su 4 (73,4%) che ricoprono la carica di titolare (43%) o di socio (30,4%)”. Complessivamente la quota di imprenditrici artigiane sul totale degli imprenditori artigiani è salita di 0,6 punti percentuali passando dal 22,7% nel 2019 al 23,3% nel 2022. E se negli ultimi 3 anni l’imprenditoria artigiana ha subito un calo del 4,4%, a fronte di un calo del comparto maschile del 5%, le donne imprenditrici artigiane mostrano una maggior tenuta, registrando un calo del 2,2%.

Imprenditrici ma anche lavoratrici dipendenti: in provincia si contano quasi 167 mila donne lavoratrici (pari al 43,3% dell’occupazione totale), dal 2019 ad oggi in aumento, nonostante il crollo nel periodo pandemico.

Lavoratrici dipendenti

Anche nelle imprese artigiane vicentine inoltre le lavoratrici dipendenti mostrano andamenti in forte crescita.

“Questi i numeri. Ma se le nostre imprese mantengono e si caratterizzano ancora, un ‘clima’ familiare, è proprio da questa famiglia che deve partire un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza, sia essa fisica che verbale – aggiunge commenta Roberta Cozza componente di Giunta con delega ai Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori-. Anche di questo abbiamo trattato in una serie di iniziative promosse dall’associazione per condividere questo approccio.

Possiamo quindi anche noi artigiane e artigiani da un lato essere sostenitori attivi della cultura del rispetto e dall’altro alzare l’attenzione davanti a situazioni che possono destare preoccupare. Un messaggio che vogliamo condividere con i giovani e con i nostri colleghi. Ricordo che anche su questi temi, così come su quelli dell’inclusione, Confartigianato si impegna da tempo proprio grazie ai Movimenti Donne e Giovani, non a caso all’interno dei percorsi di sostenibilità che proponiamo c’è anche la sostenibilità sociale”.

Vicenza, 24 novembre 2023

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa