Colceresa: ritrovato il sedicenne scomparso

È stato trovato all’imbrunire in salute il ragazzo 16enne di Schiavon di cui non si avevano notizie da ieri, dopo il mancato rientro a casa da scuola – Colceresa

Il ritrovamento del sedicenne da parte dei titolari di una baita a Monte Corno nel comune di Lusiana Conco (VI), che hanno notato il ragazzo e avvertito i carabinieri.

Le ricerche coordinate dai vigili del fuoco da Colceresa, ultimo punto del segnale del cellulare del giovane, erano scattate la notte scorsa con l’attivazione del piano persone scomparse della prefettura . Oltre 40 vigili del fuoco, tra cui due cinofili, l’elicottero Drago 149, Nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), personale esperto in topografia, polizia locale, carabinieri e personale della protezione, hanno partecipato alle operazioni di ricerca del giovane.

—————————————–

Dalle 23 di giovedì i vigili del fuoco stanno operando per le ricerche di un sedicenne (Serghei Magrin residente a Schiavon) scomparso che non ha fatto più rientro a casa e di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di ieri.

Campo base

Le ricerche fanno campo base in località Mason Vicentino, nel comune di Colceresa (VI), posto dell’ultimo rilevamento della posizione del cellulare del sedicenne scomparso.

Dopo l’apertura, da parte della Prefettura, del piano per le ricerche di persone scomparse, nella notte, hanno operato

le squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa,

della centrale di Vicenza

la squadra proveniente dal comando di Varese dotate di tecnologia Dedalo, utile per agganciare il telefono della persona scomparsa.

Da stamattina

Sono impegnati anche le unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, esperti in topografia applicata al soccorso e il reparto volo con l’elicottero DragoVF149 di Venezia che a lungo a sorvolato la zona controllando case ed edifici in disuso.

Sul posto anche la polizia locale i carabinieri e personale della protezione civile. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo.

