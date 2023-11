Cinema Teatro Busnelli: a Dueville, rassegna “La forza delle donne”

Lunedì 27 novembre ore 20.45; 28-29-30 novembre e 3 dicembre 2023 Luogo: Cinema Teatro Comunale Busnelli.

Dedalofurioso

“La riflessione sulla parità, l’autodeterminazione e la lotta contro le discriminazioni di genere sono aspetti che dovrebbero essere centrali tutti i giorni”. Partendo da questo spunto, la cooperativa Dedalofurioso ha ideato, quasi dieci anni fa, il progetto Wdays – Non solo 8 marzo che si concretizza durante il corso dell’anno con diverse iniziative, in particolare in occasione della Giornata Internazionale della Donna, della Giornata contro la violenza di genere, ma non solo in concomitanza di queste date.

Con il patrocinio del Comune di Dueville, ci si prefigge l’obiettivo di indagare le tematiche di genere attraverso la cultura, spaziando dal teatro all’indagine storica, dalla musica al cinema.

Quest’anno, nell’ambito della Giornata contro la violenza di genere, il progetto sarà declinato in alcuni appuntamenti a carattere cinematografico, dal 27 novembre al 3 dicembre al Cinema Teatro Comunale Busnelli, con la rassegna intitolata “La forza delle donne”, patrocinata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Dueville.

Con un’anteprima all’insegna dello sport e della salute femminile, con l’evento “Continuando a pedalare in rosa…da seduti” organizzato dalla ciclista Loretta Pavan e dalla Fondazione San Bortolo di Vicenza, svoltosi venerdì 24 novembre, le iniziative della rassegna proseguono con la proiezione del nuovo acclamato lavoro di Paola Cortellesi.

“C’è ancora domani”

La regista dedica il suo film (campione di incassi, con oltre 20 milioni, un traguardo che un film italiano non raggiungeva da tempo, risultato ancor più sorprendente tenendo conto delle tematiche affrontate) a tutte quelle donne che subiscono violenza domestica, condizione che accomuna, sia nel passato che nel presente, ogni ceto sociale.

Le proiezioni saranno:

domenica 26 novembre ore 15 e 17.30;

lunedì 27 ore 20.45 (con biglietto a tariffa ridotta per tutte le donne);

mercoledì 29 ore 20.45;

giovedì 30 ore 15.30 e 20.45;

domenica 3 dicembre ore 17.30.

Biglietti: intero 6€, ridotto 5€, giovedì pomeriggio 3€ per tutti.

Patrizia Cavalli

Il successivo appuntamento della rassegna sarà martedì 28 novembre alle ore 15.30 e alle ore 20.45 con biglietto a 3€ per tutti. Appuntamento con il docu-film “Le mie poesie non cambieranno il mondo” sulla figura della poetessa Patrizia Cavalli che incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance.

Ad introdurre la proiezione serale ci sarà la giovane duevillese Anna Veller, laureanda in Lettere con tesi su Patrizia Cavalli e Amelia Rosselli.

Maggiori informazioni contattando il numero 3457079215 e approfondimenti sulla pagina facebook “Busnelli Cinema Teatro”