Caritas: “Evoluzione social” incontro pubblico Davide e Golia Malo

Evoluzione social, le insidie del virtuale nella gestione delle relazioni

Il 27 novembre, a Malo, un incontro pubblico promosso dai gruppi Davide e Golia

L’avvento di internet, e dei social network in particolare, ha modificato profondamente le nostre vite e le nostre relazioni. Come sono cambiati i rapporti interpersonali? Che impatto hanno su di essi Whatsapp, Instagram e Facebook? Cosa abbiamo guadagnato o abbiamo perduto?

Lunedì 27 novembre alle 20.30

Di tutto questo si parlerà, il 27 novembre nella Sala Consigliare del Comune di Malo (via S. Bernardino – ex chiesetta di S. Bernardo), in un incontro pubblico promosso dai gruppi Davide e Golia di Caritas Diocesana Vicentina (servizio-segno che a Malo, Piazzola sul Brenta e Bassano del Grappa si occupa di salute mentale, attraverso lo strumento dei gruppi di auto mutuo aiuto e attività di sostegno coordinate da psicologi), in collaborazione con il Comune di Malo e l’Ulss 7 Pedemontana.

“Evoluzione social – Le insidie del virtuale nella gestione delle relazioni”

Questo il titolo dell’appuntamento, che vedrà gli interventi di Alessandro Spillare, assessore alla promozione sociale e alle politiche giovanili del Comune di Malo, del dott. Eugenio Bedini, psicoterapeuta e sessuologo, e della dott.ssa Maria Paparo, psicoterapeuta e sessuologa. Modera la dott.ssa Claudia Filippi, psicologa coordinatrice del gruppo Davide e Golia di Malo, sezione giovani.

Claudia Filippi chiarisce

“Negli ultimi anni è emerso in maniera importante il disagio dei giovani, anche come fragilità psicologica/mentale, tanto che, come servizio-segno Davide e Golia, abbiamo dato vita a dei gruppi rivolti specificatamente a loro. Tra le problematiche che spesso si incontrano in questa fascia d’età c’è il rapporto ‘distorto’ o comunque non equilibrato con il web, che non riguarda solo i giovani, ma che ha senz’altro una dimensione significativa per i ragazzi di oggi, nati e cresciuti in un mondo digitale. Per questo abbiamo deciso di proporre una serata di approfondimento con alcuni esperti, con il duplice scopo di sensibilizzare sul tema e di raccogliere potenziali nuovi volontari per il servizio di Malo”.

Don Enrico Pajarin commenta

“L’incontro è rivolto principalmente ai giovani, e a tutti quegli adulti (genitori compresi) che intendono svolgere consapevolmente il proprio compito di educatori – afferma don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –. Si propone di far luce sulle modifiche che le relazioni assumono nel mondo del web, ossia come la comunicazione può essere falsata e agire sulle emozioni, fino a sfociare nel cyberbullismo e il falso sé. Spunti di riflessione che riteniamo siano molto utili per una comunità educante”.

L’assessore Spillare afferma

“Questo incontro si inserisce in un più ampio contesto di iniziative che l’assessorato alla promozione sociale del Comune di Malo promuove in sinergia con il Gruppo Davide e Golia – afferma l’assessore Federico Spillare –. Il servizio ha consentito di creare uno spazio di ascolto ed incontro per le persone che vivono un disagio psichico o una difficoltà relazionale e sono sempre di più i giovani che chiedono aiuto. Oggi, però, le relazioni sono cambiate, i social network hanno prodotto nuove forme di comunicazione, nuovi linguaggi, nuovi modi di porsi in relazione con l’altro, una realtà che ci riguarda tutti e che possiamo scegliere se governare o subire. L’incontro ha proprio l’obiettivo di offrire spunti di riflessione mettendo in luce sia le opportunità che le insidie dei social network”.

Malo (VI), 24 novembre 2023

Fonte: Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina