Al tenore Alessandro Lora di Valdagno il premio “Radicchio d’Oro”

Come riconoscimento dalla sua terra veneta ALESSANDRO LORA ha ricevuto martedì 20 novembre al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto il Premio Radicchio D’Oro 2023 come riconoscimento dalla sua Terra Veneta, evidenziando il valore e il merito dell’artista nel contesto culturale locale e nazionale.

Premio Radicchio D’Oro 2023

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Savino Zaba e Giusy Meloni e ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco del nostro Paese. Il Maestro Diego Basso, alla presenza del sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon e della neoeletta Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, ha avuto l’onore di conferire personalmente il premio al tenore veneto.

Il Premio Radicchio d’Oro, nato dall’iniziativa di Egidio Fior e Pietro Gallonetto con il supporto del Consorzio dei Ristoranti del Radicchio presieduto da Egidio Fior, si propone di conferire un prestigioso riconoscimento a figure di spicco nell’enogastronomia, nello sport e nella cultura. La serata di premiazione è diventata un punto di riferimento per personalità di rilievo a livello nazionale, provenienti da svariati settori, ma accomunate da valori condivisi e da un impegno eccezionale nelle rispettive discipline.

Alla fine della manifestazione il tenore Alessandro Lora si è esibito in alcune delle più importanti arie e canzoni del repertorio italiano come “Nessun Dorma”, “O Sole Mio” e, in duetto con Chiara Cremaschi, “Libian ne’ lieti calici”.

Alessandro Lora

Il tenore Alessandro Lora sarà protagonista lunedì 29 novembre alle 21.00 al Teatro Ariston di Sanremo, insieme

al soprano Chiara Cremaschi,

al coro Art Voice Academy

all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso,

di un concerto lirico e benefico realizzato per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Sanremo (Ingresso libero con prenotazione obbligatoria).

Prenotazione presso il Teatro Ariston – Sanremo – Tel. 0184 506060 attivo tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00).

«Questo riconoscimento va oltre il semplice atto di premiare, lo sento come un tributo al mio impegno, alla mia passione e al percorso che ho intrapreso – dichiara Alessandro Lora – Rappresenta un traguardo importante nella mia carriera, un riconoscimento che alimenta la mia passione e mi sprona a perseguire con ancora più determinazione i miei obiettivi.

È un’onorificenza che porta con sé un senso di responsabilità verso il mio territorio e che mi spinge ancora di più a continuare a dedicare il massimo impegno nel mio campo di lavoro. Sono grato oltre misura per questo gesto di apprezzamento e fiducia, e mi impegno a mantenere vivo questo spirito di eccellenza in tutto ciò che faccio».

Alessandro Lora

Nasce nel 1989 a Valdagno (VI) dove muove i suoi primi passi nello studio del canto presso la Scuola di Musica Marzotto. Una passione, quella del canto lirico, nata già in tenera età. Quando Alessandro ascoltava le eccezionali voci di Pavarotti e Domingo in auto con suo padre.

Inizia da autodidatta il suo percorso nel mondo della lirica. Il suo apprendimento e la sua grande crescita vengono impreziositi dall’insegnamento di diversi maestri. Tra i quali spicca il tenore Gianfranco Cecchele, uno dei maggiori interpreti del repertorio verdiano e verista. Lora vanta collaborazioni con direttori d’orchestra di fama internazionale del calibro

del Maestro Maurizio Barbacini

del Maestro Diego Basso

che, con la loro pluriennale e multidisciplinare esperienza, spaziano dal pop alla lirica e al rock.

Superato il periodo pandemico Alessandro Lora si esibisce al Gran Galà della Lirica in occasione del concerto di ringraziamento per tutti gli operatori sanitari. A novembre 2022 a Budapest si esibisce insieme con il Maestro Diego Basso all’inaugurazione degli MTV Awards. Successivamente Alessandro Lora ha condiviso il palco con Roby Facchinetti e Giò Di Tonno in nove concerti.

Ad agosto del 2023 il tenore veneto debutta al Bryant Park di New York. Accompagnato dalla New York City Opera Orchestra diretta per l’occasione dai Maestri Diego Basso e Maurizio Barbacini. Nel 2024 Alessandro Lora pubblicherà il suo primo album di arie classiche e inediti.

www.alessandrolora.it

www.youtube.com/channel/UCp_Q5cgoQJmxXgtf_eM70DA

Milano, 24 novembre 2023

Ufficio stampa: Parole & Dintorni Silvia Eccher (silvia@paroleedintorni.it)

Responsabile artistico: Marcello Balestra (marcellobalestra1@gmail.com)