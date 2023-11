Sabati della storia: tornano gli incontri in Biblioteca Civica di Thiene

Ritorna il ciclo di appuntamenti autunnali Sabati della storia organizzato dal Gruppo Storico di Thiene in collaborazione con la Biblioteca Civica.

Sabato 25 Novembre 2023 alle ore 17.30 nella sala riunioni della Biblioteca Civica l’appuntamento è con “Palladio: Architettura e Impresa nella Vicenza del Rinascimento”.

Gli ospiti della prima serata Sabati della storia

Ospiti della serata saranno il prof. Edoardo Demo, Professore ordinario di Storia Economica presso il dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona. E il prof. Guido Beltramini, Direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.

In questo primo incontro della rassegna il prof. Edoardo Demo e il prof. Guigo Beltramini, ci guidano alla scoperta delle condizioni economiche, sociali, culturali e artistiche che hanno permesso ad Andrea Palladio di portare sul nostro territorio una “Usanza Nuova”.

Il Cinquecento

Il Vicentino nel Cinquecento è una delle aree più dinamiche d’Europa nella produzione e commercializzazione di lana e seta, punta avanzata del boom industriale dello Stato della Serenissima. E’ qui che il giovane architetto Palladio trova terreno fertile per inventare una architettura nuova. Architettura basata sulla grande lezione dei romani antichi, capace di render migliore la vita delle persone e di trasformare l’immagine della città. E Palladio può questo perché opera in una città cosmopolita abitata da un ceto dirigente colto. Ma anche aperto alle novità culturali del periodo, spesso tollerante da un punto di vista religioso, di casa presso le corti europee, ai vertici del mondo ecclesiastico e militare. Grandi possidenti terrieri, i nobili vicentini sono anche grandi imprenditori, a capo di imprese fortemente internazionalizzate, con filiali in tutta Europa.

Ingresso libero

Thiene, 23 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa