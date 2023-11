Memorial Luciani: tutti in campo con Roberto a S. PioX di via Calvi

In campo Vicenza Press, la rappresentativa degli Amministratori Locali e gli amici Laziali – 4° Memorial Luciani.

4° Memorial Luciani

L’impegno di amici e colleghi del giornalista Roberto Luciani, di sostenere la ricerca contro i tumori in suo ricordo, continua sabato 25 novembre alle 10 nell’impianto S. Pio X di via Calvi a Vicenza. In campo, per il “4° Memorial Luciani – Tutti in campo con Roberto” e per giocare quel calcio che tanto lo appassionava, le rappresentative dei giornalisti di Vicenza Press, promotore dell’iniziativa, la formazione degli amministratori e gli amici Laziali.

A rappresentare i punti cardine della vita di Roberto insieme alla sua famiglia: il suo lavoro, l’impegno politico e il tifo sfrenato per la sua Lazio, condiviso con tanti amici. L’evento ha anche quest’anno il patrocinio del Comune di Vicenza, la collaborazione dell’Associazione vicentina della stampa e della società sportiva Altair.

Il triangolare

Si aprirà con i saluti istituzionali con anche la partecipazione di un rappresentante del Vicenza Calcio Si articolerà poi in partite da 25 minuti dirette dagli arbitri federali:

Claudio Catagini,

Alessandro Costalunga,

Nereo Sandri

Andrea Zambon

A bordo campo l’assistenza medica della Croce Verde, resasi disponibile per sostenere l’impegno benefico, raccogliere fondi a favore della ricerca contro i tumori. La malattia che ha tolto Roberto ai suoi cari troppo presto. La donazione del contributo raccolto sarà fatta direttamente per mano della famiglia Luciani.

La mattinata si concluderà con le premiazioni e un momento conviviale per ricordare Roberto con un sorriso e un brindisi, grazie alla partecipazione di Trattoria Lovise e dalla cantina Cielo e Terra di Montorso.

Fonte Studio Me.Mo. Monya Meneghini

In copertina le squadre del 2022