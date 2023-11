Luciano Visintin di nuovo in Croazia per il ritorno in gara

A quattro mesi dall’ultimo impegno sportivo il portacolori della Scuderia Rally Team rimette in moto il suo Kart Cross Casmat per partecipare in Croazia al Rally Show Santa Domenica – Luciano Visintin

Si sta per chiudere anche l’annata sportiva 2023, stagione che per Luciano Visintin si è sviluppata su una presenza ridotta ad un paio di gare, una a febbraio e l’altra lo scorso luglio, motivata da impegni lavorativi e nel supportare l’attività sportiva di Omar Modolo.

Rally Show Santa Domenica

A dare lo stimolo a Visintin per rimettersi al volante e rientrare nell’atmosfera della competizione è l’imminente Rally Show Santa Domenica, gara dall’atipica ma sempre più apprezzata formula che si disputerà nella località croata che dà il nome alla manifestazione, dislocata nella parte sud orientale dell’Istria. Giunta alla tredicesima edizione la gara conferma le proprie caratteristiche. Perno su un percorso che praticamente prevede la sola prova speciale da ripetersi più volte senza tratti di trasferimento. Una formula che riscuote sempre un maggior successo. Come dimostrato dai centoventi iscritti, con mezzi di ogni tipo e categoria, molti dei quali provenienti dall’Italia ma anche da altre nazioni.

Luciano Visintin

“Dopo aver partecipato ad altre due manifestazioni simili in Croazia – racconta Visintin – ho pensato di ritornare in gara presentandomi al via del Rally Show Santa Domenica, visti i consensi che la manifestazione continua a riscuotere e anche perché per la prima volta gli organizzatori hanno previsto una categoria dove far correre anche veicoli come il mio Kart Cross Casmat. Mi sento pronto per questa nuova sfida. Cercherò di dare il massimo fin dal primo metro di gara anche per gratificare la Scuderia Rally Team oltre ai miei sostenitori”.

Il programma prevede le fasi amministrative nel pomeriggio di venerdì 24 novembre e nelle prime ore dell’indomani; dalle 11 del sabato le ricognizioni del percorso per dare poi spazio allo shakedown e in prima serata, alla cerimonia della partenza sempre molto partecipata dal pubblico.

Alle 8 di domenica 26 lo start del primo dei quattro passaggi sulla prova speciale lunga 7,51 chilometri, da ripetersi per quattro volte con arrivo finale dalle 14.30 e a seguire le premiazioni.

Vicenza, 21 novembre 2023

Ufficio Stampa Luciano Visintin Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Srečo Zupančič