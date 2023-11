Festa del ringraziamento a Malo con sfilata di mezzi agricoli

Domenica 26 novembre torna la Festa del ringraziamento voluta dall’assessorato all’ambiente del Comune di Malo.

Festa del ringraziamento programma sfilata

Il raduno è previsto in località Pisa alle 9, preceduto da un buffet di accoglienza offerto da “Quei dea Pisa”, una colazione in campagna prima del corteo. Alle 9,30 partirà la sfilata dei mezzi agricoli lungo le vie Pisa, Pasubio, Marano, San Bernardino, Liston San Gaetano, Chiesa e Molinetto. Alle 10 sarà celebrata la messa in duomo a cui seguirà la benedizione dei trattori e il pranzo al centro giovanile, con prenotazione da effettuare al numero 0445/602249- L’organizzazione raccomanda ai partecipanti il rispetto del codice della strada.

Il commento dell’assessore Piazza

<Sarà una giornata di festa ma anche di riflessione – afferma l’assessore Nelvio Piazza. – E’ evidente l’importanza primaria di chi opera nel mondo agricolo. Esprimo vicinanza e apprezzamento alle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative dei lavoratori agricoli che moltiplicano sforzi ed energie al fine di assicurare, con la quantità e la qualità delle produzioni primarie, l’autentica promozione umana e la proposta dei valori fondamentali di cui la nostra tradizione è ricca>.

Malo, 23 novembre 2023

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

Festa del ringraziamento in breve

Il Giorno del ringraziamento, o brevemente il Ringraziamento, è una festa nazionale celebrata in varie date. I primi documenti ufficiali che citano la Festa del Ringraziamento risalgono al 1623, quando il governatore della colonia William Bradford istituì un giorno di festa in cui si ringraziava il Signore per il raccolto e, secondo la tradizione, anche i nativi pellerossa prendevano parte alla ricorrenza