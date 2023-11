CCIAA di Vicenza: la nuova Giunta che affiancherà Giorgio Xoccato

È stata eletta questa mattina dal Consiglio generale dell’Ente camerale la nuova Giunta che affiancherà Giorgio Xoccato – CCIAA di Vicenza.

Si completa il rinnovamento delle cariche della Camera di Commercio di Vicenza: il nuovo Consiglio generale dell’Ente ha eletto questa mattina i 7 componenti di Giunta che affiancheranno Giorgio Xoccato, che era già stato riconfermato alla presidenza durane la riunione della scorsa settimana.

La Giunta

Gianluca Cavion ( Artigianato),

Raffaele Consiglio (Sindacati),

Alberto Favero (Industria),

Pietro Guderzo (Agricoltura),

Mirka Pellizzaro (Servizi alle Imprese e altri settori),

Nicola Piccolo (Commercio)

Andrea Rossi (Artigianato)

Come noto, la Giunta è l’organo esecutivo della Camera di Commercio e ha il compito di tradurre in interventi concreti sul territorio le linee strategiche indicate e approvate dal Consiglio Generale.

CCIAA di Vicenza Giorgio Xoccato

«Il nuovo Consiglio – commenta il presidente Giorgio Xoccato – ha subito dimostrato una grande voglia di fare, come si è visto anche durante il recente incontro dell’Osservatorio provinciale sull’Economia e il Lavoro, che ha visto la partecipazione di molti nuovi consiglieri che hanno posto domande e suggerito spunti di ulteriore riflessione.

Ritengo che ci siano le condizioni per un ottimo inizio di mandato. Con una partecipazione attiva e qualificata e questo è un segnale importante vista la delicatezza del compito che ci attende. Alla luce del contesto internazionale e delle previsioni economiche siamo consapevoli infatti che ci attende un periodo delicato».

Un periodo e un programma di interventi che le Categorie hanno voluto affidare ad una Giunta espressione di alcune tra le massime cariche della rappresentanza datoriale e dei lavoratori:

«Anche questo è un segnale importante – conclude Xoccato – perché rappresenta il riconoscimento di come la Camera di Commercio negli ultimi anni abbia saputo interpretare un ruolo sempre più importante, ponendosi al centro del confronto tra imprese, istituzioni e territorio e immettendo nel sistema importanti risorse che hanno fatto da volano per lo sviluppo».

Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza

Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com – 340 4944548

Comunicato stampa n.36 – 23 novembre 2023