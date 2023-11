Beppe Cunico: esce domani 24 novembre “From Now On”

Una personale lotta contro il decadimento socio culturale degli ultimi decenni. Esce il 24 novembre “From Now On”, il secondo disco di inediti di BEPPE CUNICO

Beppe Cunico

«E questo musicare la storia è una gioia immensa che porto dentro di me e che dedico a mia moglie e ai miei figli e a Sandro. Fin da subito avevo chiaro in mente il suono che doveva accompagnare le mie parole di condanna e rinascita. Scrivendo quasi tutti i brani con la chitarra elettrica, ho creato due entità Mian ed Egon, per raccontare la mia versione dell’eterna lotta tra il bene e il male.

Inizia così il cammino atto a risvegliare le coscienze. Il viaggio è una presa di coscienza della vita più vera e intima, fondata su sani principi. Con lo scopo di far crollare stereotipi e falsità e riscoprire un mondo di bellezza, un mondo nascosto di persone che già hanno intrapreso questo cammino, ma che sono oscurati dall’ombra creata da una classe dirigente politica e finanziaria incompetente e poco lungimirante». Beppe Cunico

“From Now On” è il secondo disco di inediti di Beppe Cunico, cantautore, musicista e ingegnere del suono vicentino. Un lavoro duro e ricco di rabbia che porta in musica l’eterna lotta tra il bene “Mian” e il male “Egon”. Un disco fatto di energia positiva che riporta la musica suonata in primo piano, in totale libertà da vincoli di moda o tendenza.

Etichetta: Dischi Soviet

Release album: 24 novembre 2023

BIO

Beppe Cunico nasce come batterista negli anni ’80, diventando poi sound engineer e producer dal ’90 al 2006.

Dopo anni di distanza forzata dalla musica, il 26 aprile 2016, grazie ad un magico concerto di Steven Wilson, si riaccende la passione di fare musica. Uno shock travolgente che grazie all’aiuto di Sandro Franchin, suo amico, collaboratore in studio e produttore, si arriva al disco d’esordio “Passion, Love, Heart and Soul”.

Forte dell’influenza degli anni Settanta da band come Pink Floyd e Genesis, con l’aggiunta di U2, Cure e Police. Ma soprattutto quella più forte e recente di Steven Wilson, fa si che questo primo album rappresenti a suo modo anche un tributo ai suoi “eroi” fonti d’ispirazione artistica e di vita.

Dopo aver raccolto consensi dal vivo, arriva al secondo lavoro di inediti “From Now On” in uscita per Dischi Soviet Studio il 24 novembre 2023 e anticipato dai singoli “Hidden World”,“Non Dystopic Future” e “Slow Breath Coming”.

