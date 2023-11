A Christmas Carol: in scena a Bassano il musical di Natale

Domenica 26 novembre al CMP Arena “A Christmas Carol Musical” spettacolo della Compagnia Bit promosso da DuePunti Eventi

E’ tempo di musical di Natale a Bassano! Con “A Christmas Carol”, DuePunti Eventi propone la più classica delle opere natalizie, in programma domenica 26 novembre (ore 17.00) al CMP Arena.

La storia

Come è noto, racconta di Ebenezer Scrooge, il protagonista che compie una trasformazione, un cambiamento importante la notte della vigilia di Natale. Il Natale diventa così, per tutti, un’occasione in cui potersi fermare a riflettere, un momento per porsi in maniera propositiva verso il cambiamento. Insomma, un coraggioso atto di trasformazione, che ognuno di noi vorrebbe fare ma che spesso dimentica.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens, questa importante produzione di “A Christmas Carol Musical” possiede tutti i requisiti che la rendono incantevole, straordinaria ed emozionante. Molto efficace è l’impatto delle scenografie il cui riferimento iconografico è quello tradizionale dickensiano: tavoli di legno, addobbi, vetrate appannate con infissi in ferro, si respira tutta l’atmosfera della Londra ottocentesca, anche i suoi odori, la sua nebbia, il clima di festa nell’aria, il calore della famiglia, il suono allegro dei bambini.

Effetti speciali

L’importante macchina scenica è accompagnata da sorprendenti effetti speciali che contribuiscono a ricreare tutta la magia che coinvolge ed emoziona e a far rivivere al pubblico l’atmosfera incantevole del Natale. Ad arricchire il palcoscenico colorate coreografie, 150 costumi in stile, liriche originali, una intensa colonna sonora, un cast di oltre venti persone tra attori e comparse e la partecipazione di una trentina di bambini.

Scritto e diretto da Melina Pellicano, con musiche di Stefano Lori e Marco Caselle e liriche di Marco Caselle, il musical è messo in scena dalla Compagnia Bit. Produzione: DPM Produzioni Srls. Distribuzione Equipe Eventi di Fanzia Verlicchi.

L’evento è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti

poltronissima gold € 40+diritti di prevendita

ridotto under 10 e over 65 € 20+ diritti di prevendita

poltronissima € 30+ diritti di prevendita

ridotto under 10 e over 65 € 15+ diritti di prevendita

tribuna centrale € 25+ diritti di prevendita

ridotto under 10 e over 65 € 15+ diritti di prevendita

tribuna sud e nord € 20+diritti di prevendita

ridotto under 10 e over 65 € 15+ diritti di prevendita

Bassano del Grappa, 20 novembre 2023

Informazioni: DuePunti Eventi – eventi@duepuntieventi.com

Ufficio stampa: Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com