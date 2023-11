Un reading teatrale a Malo contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, il Comune di Malo aderisce con convinzione alle iniziative della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un reading teatrale.

Sarà possibile, collegandosi ai canali social del Comune e di Cooperativa Samarcanda, assistere alla Short-movie pensato dalle volontarie dello Sportello Donna.

Alle ore 21 di sabato 25

All’auditorium delle scuole Rigotti, in via Martiri della Libertà, si terrà lo spettacolo gratuito di teatro musicale “Giulietta sono io- Acqua Torbia”. L’attrice Eleonora Fontana e il cantautore Davide Peron presentano il loro reading teatrale incentrato sulla storia di tre donne, le cui vicende sono collegate pur mancando la conoscenza diretta.

Il filo conduttore è l’amore, ma l’amore quando è difficile, non lineare, messo alla prova dalle circostanze e dalle difficoltà della vita. Il tema è l’incontro con l’altro, il desiderio di essere amati, compresi, valorizzati.

<Oggi il pensiero corre facilmente verso l’ultimo fatto di cronaca che ha colpito tragicamente Giulia – afferma Federico Spillare, assessore al sociale – ma non è con un approccio emergenziale che si risolve il problema. Si parla spesso di violenza sulle donne quando succedono eventi estremi, però in questo preciso momento sicuramente ci sono tante altre situazioni in cui una donna sta subendo violenza, fisica, psicologica, o economica. Bisogna cercare di arrivare prima che succeda qualcosa di irreparabile, sensibilizzando e parlando del problema cercando di andare alla radice dello stesso>.

Malo, 21 novembre 2023

Comune di Malo