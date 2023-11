Un albero per ogni nuova vita nell’ultimo anno a Caldogno

A Caldogno un albero per ogni nuova vita nell’ultimo anno

61 piantine consegnate ai genitori dei bambini nati tra novembre 2022 e ottobre 2023

Una nuova vita è come un tenero germoglio, che va accudito e protetto affinché un giorno possa avere il suo spazio nel mondo e diventare un albero forte e resistente. Il Comune di Caldogno (VI) ha deciso di dare un esempio concreto di questa similitudine: per il terzo anno consecutivo domenica 19 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Albero e in coincidenza con la domenica ecologica, i genitori di 61 nuovi nati nel periodo tra novembre 2022 e la metà di ottobre 2023 hanno ricevuto in omaggio un alberello da curare e far crescere assieme al proprio bimbo, con una targhetta personalizzata di benvenuto per ogni bambina e bambino.

Le donazioni

A donare gli alberi per festeggiare i nuovi calidonensi sono stati il sindaco Nicola Ferronato, l’assessore alla gentilezza Rita Franco e l’assessore all’ecologia Paolo Meda. «Diamo il più caro benvenuto a questi nuovi piccoli concittadini – commentano gli assessori Franco e Meda. – con l’auspicio che crescendo, insieme anche ai loro alberelli, possano sviluppare radici comuni e legami profondi tra loro».

Il commento del sindaco, Ferronato

«È stata una giornata bellissima – dice il sindaco Nicola Ferronato –. I nostri bambini e i piccoli alberi sono il futuro del pianeta, e vogliamo coinvolgerli sempre di più nella costruzione della Caldogno che verrà».

Fonte: Comune di Caldogno (VI) – Ufficio Stampa