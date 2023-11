Strada della Vena: sbancamenti in corso

“Il collegamento tra la montagna vicentina e l’altopiano trentino di Folgaria sarà sempre garantito. Questo anche con i lavori in corso sulla strada provinciale della Vena e la sua conseguente chiusura”.

Andrea Nardin

Lo afferma il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, che precisa:

“In questo momento l’alternativa è la strada provinciale 64 Fiorentini. Se nei prossimi giorni, o mesi, la strada dei Fiorentini dovesse essere interdetta al traffico per neve o altri motivi, verrà aperta a senso unico alternato la strada della Vena. Lo abbiamo previsto e sottoscritto con la ditta che sta eseguendo i lavori. Per garantire sempre e comunque il collegamento tra le montagne vicentine e quelle trentine”.

Una precisazione necessaria, già condivisa con i Comuni interessati, in particolare Tonezza del Cimone. Tanto più che il collegamento ha implicazioni sul turismo, quindi sulle attività produttive del territorio. Di qui l’attenzione di Provincia di Vicenza e Vi.Abilità.

Nel frattempo, come da cronoprogramma, sono iniziati i lavori di allargamento dell’ultimo tratto della strada provinciale 136 della Vena, nei comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse e Arsiero.

Le ruspe sono in azione per sbancare la parte di monte necessaria a portare la larghezza del piano viabile alla misura di 6,5 metri tra cigli bitumati.

Fondi di Confine

Un lavoro atteso da anni, del valore di 1,7 milioni di euro finanziati con i Fondi di Confine, che completerà l’intervento già eseguito sul primo tratto di strada rendendola tutta di larghezza omogenea. A lavori conclusi, la strada della Vena sarà il collegamento principale e sicuro tra la montagna vicentina e l’altopiano trentino di Folgaria.

Per motivi di sicurezza Provincia di Vicenza e Vi.Abilità hanno deciso di dare il via ai lavori non appena si è concluso l’iter progettuale.

Durante i lavori, spiegano i tecnici, l’alternativa alla strada della Vena è la SP 64 Fiorentini. Strada su cui già si è intervenuti con lavori di messa in sicurezza lo scorso inverno, ma che per la sua esposizione a nord è esposta alle intemperie che ne rendono complesso l’utilizzo. Rimandare i lavori, con il rischio di dover utilizzare la SP Fiorentini non quest’inverno, ma il prossimo, non è stato considerato prudente.

In ogni caso, come chiarito dal presidente Nardin, se la SP Fiorentini dovesse presentare difficoltà di accessibilità nei prossimi mesi, a lavori in corso, la strada della Vena verrà aperta a senso unico alternato, in modo da garantire il collegamento con Folgaria.