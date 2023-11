Premio Rete Critica 2023! vince Dance Well

Il progetto vincitore del Premio Rete Critica 2023 è Dance Well – movement research for Parkinson, la pratica di danza nata dieci anni fa a Bassano del Grappa rivolta principalmente, ma non esclusivamente, a persone con Parkinson, e che dal 2022 è un progetto europeo sostenuto dal programma Creative Europe dell’UE.

La finale del Premio Rete Critica 2023

La finale del Premio si è svolta a Napoli, al Teatro Bellini, partner di Rete Critica, rete informale delle testate teatrali on line. Nei mesi precedenti gli aderenti a Rete Critica avevano selezionato altri tre progetti finalisti, oltre a Dance Well: la compagnia multidisciplinare Teatringestazione, con base a Napoli, il festival Il Giardino delle Esperidi, a Campsirago, e la compagnia Teatro delle Bambole di Bari. Alla conclusione delle due giornate di sabato 18 e domenica 19 novembre, nelle quali le compagnie si sono alternate nel presentare i propri progetti, la decisione ha premiato il lavoro di arte e welfare territoriale di Dance Well.

Questa la motivazione della giuria, composta da venti fra le principali testate italiane di giornalismo e critica on line di spettacolo:

“Partita dalla piccola provincia italiana di Bassano del Grappa, Dance Well si è distinta all’interno del panorama nazionale, attraverso un percorso decennale, per la capacità di trasformare la danza in strumento inclusivo di benessere e cambiamento della vita delle persone.

Particolarmente significativo è l’intervento all’interno di luoghi culturali e museali che porta, oltretutto, a una diversa relazione e percezione dell’opera artistica, anche attraverso un fertile dialogo con coreografi e coreografe di respiro internazionale, all’interno di un festival come B.Motion. Il nostro interesse, infine, si concentra sulla straordinarietà di un progetto incoraggiato e sostenuto, fin dagli albori, dalle istituzioni locali che dà un segnale incoraggiante sulla possibilità della nostra comunità politica di lasciare un segno nel presente di fronte alle difficoltà del reale”.

Cos’è la Rete Critica

Rete Critica è una struttura informale, che raccoglie i siti e i blog di informazione e di critica teatrale, a cui partecipano realtà indipendenti, che abbiano una linea editoriale riconoscibile e continuità di lavoro. Vengono vagliate periodicamente candidature e autocandidature.

Dal 2011 viene assegnato annualmente il Premio Rete Critica con l’obbiettivo di premiare percorsi artistici o di compagnia, con particolare attenzione alle produzioni della stagione precedente l’apertura delle candidature, o progettualità/organizzazione, con particolare attenzione alla capacità di rappresentarsi in modo innovativo anche in relazione al proprio territorio di riferimento.

Un riconoscimento importante per Dance Well arrivato proprio nell’anno del suo decennale, appena celebrato la scorsa settimana con un programma intensivo di classi, workshop, spettacoli, incontri.

Diffusione di Dance Well

Una grande responsabilità per il Comune di Bassano e i suoi Operaestate e CSC Casa della Danza che dal 2013 hanno sviluppato il processo di Dance Well, il suo consolidamento a Bassano, la sua disseminazione in altre 14 città italiane, oltre che in Asia – Giappone e Hong Kong – e in altri 5 centri europei di Francia, Germania, Repubblica Ceca e Lituania grazie al progetto europeo Dance Well di cui Bassano è capofila.

Una grande responsabilità soprattutto verso le comunità che partecipano a Dance Well, i danzatori, gli insegnanti, i medici, i ricercatori, gli artisti, che in questi anni hanno contribuito far crescere e consolidare una pratica artistica che ha al suo centro la danza e la ricerca sulle sue positive ricadute in termini di benessere, salute, inclusione.

I ringraziamenti del sindaco Pavan

“Un ringraziamento speciale a Rete Critica – sono le parole del Sindaco di Bassano Elena Pavan – per averci onorati con questo Premio e per aver sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale che sin dal 2013 ha promosso direttamente Dance Well. Condividiamo questo Premio con tutto lo staff di Operaestate e del CSC di Bassano che ha profuso uno speciale impegno verso l’avvio, il consolidamento, lo sviluppo di Dance Well, con tutti i partner della rete che nel corso di dieci anni si è consolidata in Italia e all’estero, con tutti i sostenitori che nel tempo ci hanno affiancato, con tutte le comunità che l’hanno accolto e animato.

Il nostro impegno si fortifica con questo premio e ci impegna ancor più verso una visione per il futuro che estenda anche ad altre comunità di cittadini che ne hanno potranno beneficiare”.

Info: 0424.519803/4 – www.dancewell.eu

Foto di copertina: La presentazione a Napoli con Rosa Scapin, Michela Negro e Arianna Ulian – Credit foto: Flavia Tartaglia

Bassano del Grappa, 22 novembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa