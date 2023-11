Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative a Schio e i dati

Giornata contro la violenza sulle donne – le iniziative a Schio (VI) e i dati del centro Maria Grazia Cutuli

«Da inizio 2023 in Italia sono 105 le donne uccise per mano di un uomo. È evidente che c’è ancora un grande lavoro culturale da fare sul tema della violenza di genere. I femminicidi, infatti, sono solo la punta dell’iceberg di una violenza sistemica e strutturale, da contrastare con l’educazione al rispetto e all’affettività che deve iniziare fin da piccoli». Così il vicesindaco e assessore al sociale Cristina Marigo in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, in occasione della quale a Schio sono in programma una serie di iniziative di sensibilizzazione che coinvolgeranno anche le scuole della città.

IL PROGRAMMA

22 novembre ore 20.30

Nella sede di Cooperativa Samarcanda è previsto l’incontro dal titolo “Sei un mito” con l’autore e regista veronese Alberto Rizzi. Si ripercorrerà la storia della figura femminile nel mondo e nella filosofia occidentale a partire dal mito greco. Due figure tratte dalle Metamorfosi di Ovidio – Proserpina e Callisto – diventeranno spunto di una riflessione sulla questione di genere. Rizzi farà un excursus storico-letterario-filosofico che tratteggia la storia della percezione e della narrazione del femminile fino ad oggi. Seguirà la proiezione del cortometraggio di Rizzi “This is Manifesto”, che esplora le relazioni e la violenza di genere.

23 e 24 novembre ore 20.30

Si prosegue a Palazzo Toaldi Capra con l’incontro dal titolo “Sessualità e ascolto di sé tra emozioni, convinzioni e luoghi comuni” assieme alla dottoressa Stella De Chino. A cura dell’associazione ALMA.THI. Il 24 novembre, invece, le operatrici del Centro Antiviolenza Sportello Donna “Maria Grazia Cutuli” saranno al Liceo Tron Zanella per dei laboratori dedicati al tema della violenza contro le donne.

Dal 24 al 26 novembre

Palazzo Toaldi Capra ospiterà la mostra fotografica “Donne in particolare” realizzata dalle rifugiate in accoglienza nei progetti Oasi – SAI Santorso, La Tenda di Abramo, Asylia, in collaborazione con la fotografa Tina Galluccio. Attraverso una serie di scatti le donne coinvolte hanno cercato di mettere a fuoco una parte di sé, fissandola in in immagine per sentirsi padrone del proprio corpo e delle storie che lo hanno attraversato, rendendole visibili, condividendole. A cura dell’associazione “Il mondo nella città”, la mostra è aperta venerdì 24/11 dalle 18 alle 20, sabato 25/11 e domenica 26/11 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

30 novembre ore 18.00

Sempre a Palazzo Toaldi Capra il verrà presentato il volume “Il corpo mi appartiene – Donne e Consultori a NordEst” prodotto da Venetica. L’incontro è a cura dell’associazione Donne per le Donne onlus e in collaborazione con CGIL Vicentina. Il Faber Box, infine, ospiterà gli ultimi due appuntamenti di questa “rassegna”: il laboratorio “Il Ben-essere è nelle tue mani” con la dottoressa Silvia Bresolin e Alessandra Corà in programma il 1° dicembre (dalle 18 alle 20.30) e il laboratorio “Il benessere sessuale della donna” con la dottoressa Stella De Chino il 2 dicembre (dalle 9 alle 12). Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall’associazione ALMA.THI ed è richiesta la prenotazione telefonando allo 0445/691393.

Fino al 25 novembre

In Biblioteca Civica R. Bortoli sarà distribuito del materiale informativo dalla Rete Antiviolenza. «Crediamo sia fondamentale fare informazione e formazione sulla violenza di genere. E proprio per questo anche quest’anno abbiamo supportato l’organizzazione di vari appuntamenti in città dedicati al tema. Ma anche approfondimenti che possono aiutare noi donne ad avere maggiore consapevolezza di noi stesse» sottolinea Marigo.

La rete contro la violenza

«Come l’anno scorso le iniziative rientrano nell’ambito del tavolo di lavoro coordinato dal nostro Centro Antiviolenza. Centro che coinvolge le associazioni del territorio, le scuole superiori e gli sportelli Donna di Malo, Marano e Thiene. Abbiamo avviato questa rete per favorire la cooperazione che è necessaria per rispondere efficacemente al contrasto alla violenza di genere». A fine ottobre, inoltre, il Comune di Schio in qualità di ente promotore del Centro Antiviolenza “Sportello Donna Maria Grazia Cutuli” e “Casa Rifugio Schio”, ha deciso di attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, con lo strumento della co-programmazione.

«Attraverso lo strumento della co-programmazione si vuole valorizzare e coinvolgere attivamente le realtà del terzo settore non solo nella fase finale di erogazione e gestione dei servizi a contrasto della violenza di genere, ma anche nelle fasi precedenti di programmazione e progettazione e nell’organizzazione degli interventi stessi. A breve, infatti, pubblicheremo un avviso pubblico con la manifestazione di interesse a prendere parte a questo percorso. In questo modo rispondiamo anche ai nuovi requisiti fissati dall’intesa Stato-Regioni per i centri antiviolenza e le case rifugio. Come ho già sottolineato intendiamo proseguire nella creazione di sinergie tra le istituzioni pubbliche e il privato sociale così da riuscire a garantire un servizio completo e strutturato, capace di tener presente tutte le necessità connesse alle condizioni di violenza che riguardano le donne».

Alcuni dati di violenza sulle donne

Come ogni anno in occasione del 25 novembre, il Centro Antiviolenza Sportello Donna “Maria Grazia Cutuli” fa il punto della situazione sulle sue attività per mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere.

Da gennaio 2023 al 17 novembre 2023 sono state raccolte dal servizio un totale di 243 segnalazioni. Di queste 121 sono nuovi “casi”. «Ovvero donne che hanno contattato il servizio per la prima volta e che hanno usufruito di un percorso di consulenza. Oltre alla valutazione della situazione o di un percorso più duraturo di presa in carico, condividendo con il centro degli obiettivi legati all’uscita dalla violenza o al proprio empowerment». Spiegano le operatrici del centro di via Pasini. L’età media delle donne che quest’anno si è rivolta al servizio per la prima volta è di 40.5 anni. Il 63% sono donne sposate o conviventi, mentre il 12% separate o divorziate.

Casa Rifugio Schio

In CASA RIFUGIO SCHIO nel 2023 sono state accolte 4 donne, di cui 1 da sola mentre le altre 3 erano accompagnate dai loro figli minori, per un totale di 6 bambini. Di queste situazioni, 2 donne sono rientrate nella casa coniugale. 1 donna ha trovato una nuova soluzione abitativa in autonomia. Mentre un’altra donna ha proseguito l’accoglienza in altra struttura considerata più idonea al proprio percorso.

Schio, 22 novembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI)- Ufficio Stampa