Federica Finco alla Bassanese presenta “La Cappelliera”

Il penultimo incontro del 2023 all’Aperilibro, rassegna culturale ideata dalla libreria La Bassanese, vede protagonista ancora una volta il nostro territorio bassanese e vicentino. Ospite Federica Finco che ha dato alle stampe il romanzo La Cappelliera, edito da Editrice Artistica Bassano, e che presenterà per la prima volta in pubblico venerdì 24 novembre.

La Cappelliera

Ambientato nel periodo tra le due guerre tra Vicenza, l’Altopiano di Asiago e Bassano racconta la storia di una donna davvero eccezionale in un periodo difficile, in una comunità in cui la donna faticava a trovare il giusto posto in una società ancora patriarcale e maschilista. Una femminista ante literam, come scrive l’autrice in un’intervista, una proposta culturale di attualità a ridosso della giornata mondiale contro la violenza sulle donne . Una storia, soprattutto vera, che Federica Finco ha voluto raccontare dopo anni. Tutto nasce da documenti e lettere realmente ritrovate nel baule di nonna Maria, e sarà proprio Maria la protagonista che ha saputo dimostrare di avere carattere e ritagliarsi un posto in società, cosa non facile in quegli anni in cui la donna era obbligata a esprimersi sottotono. Ma la determinazione di Maria con la sua Fede incrollabile le ha permesso di superare le difficoltà sociali, le batoste e i lutti delle guerre.

La Cappelliera è un libro sulla forza delle donne, la protagonista è una “leonessa” tra due guerre mondiali, ma anche persona di riferimento in mezzo alla povertà e la dignità della popolazione vicentina e bassanese, in una Bassano che è stata la città forse più vicina alle prime linee nemiche.

Federica Finco

L’autrice Federica Finco è molto conosciuta a Bassano e non solo perché per molti anni si è dedicata alla cosa pubblica. Figlia, madre, nonna e un amore sconfinato per la sua città.

Stimola il dibattito l’editore Andrea Minchio.

L’incontro-presentazione si svolge Venerdì 24 novembre alle ore 18, nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. E’ consigliata la prenotazione posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

