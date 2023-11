Confartigianato e Cooperativa Verlata: una provincia da GustArti

Una provincia da GustArti. Idee e confezioni regalo locali, inclusive e solidali – Le proposte per il Natale 2023 realizzate dalle aziende di Confartigianato e Cooperativa Verlata di Villaverla

Continua la collaborazione tra Confartigianato Vicenza e Cooperativa Sociale Verlata per la valorizzazione del territorio attraverso l’iniziativa ‘Una provincia da GustArti’.

Si tratta di un consolidato progetto (attivo da 12 anni) che vede impegnato da un lato

il settore Alimentazione dell’artigianato locale,

un soggetto che promuove il lavoro come strumento di inclusività,

con il comune obiettivo di realizzare una serie di gustose proposte per le prossime festività. Il risultato è un’offerta di prodotti genuini delle aziende artigiane e agricole della provincia, allestiti e commercializzati con l’ausilio della cooperativa.

Cooperativa Sociale Verlata

Una realtà del terzo settore che offre opportunità occupazionali a persone che presentano difficoltà nell’affrontare percorsi di inserimento autonomo nel mondo del lavoro a causa di una disabilità, di un disagio di tipo psichiatrico, di una dipendenza o di altri fattori sociali o economici. Persone che quindi si trovano a dover affrontare una quotidianità segnata da difficoltà ma pronte a cogliere le opportunità di re-integrazione. Come appunto quella offerta dall’iniziativa di Confartigianato che permette al lavoratore anche di valorizzare ed esprimere le proprie qualità e competenze, nonché di riappropriarsi di un ruolo socialmente riconosciuto.

Attualmente la Cooperativa conta 143 lavoratori, di cui 57 svantaggiati.

Sono loro che quotidianamente svolgono lavoro di assemblaggio, confezionamento, falegnameria, manutenzione aree verdi, servizi informatici, servizi cimiteriali, che soggetti terzi (aziende ed entri pubblici) affidano in un’ottica di promozione e riconoscimento sociale delle persone coinvolte e di un concetto di comunità quanto più vasto e inclusivo possibile. Tra i progetti della Cooperativa ci sono anche gli Empori Solidali, ovvero un progetto che ha come obiettivo recuperare alimenti in eccesso di vendita o produzione per redistribuirli a chi ne ha più bisogno, in concreto contrastare lo spreco alimentare. Offre inoltre ospitalità a persone con disabilità: 50 persone nei centri diurni, 16 persone nelle residenze comunitarie.

Confartigianato Imprese Vicenza

Da sempre attenta al territorio e alle comunità in cui opera, Confartigianato anni fa ha quindi deciso di promuovere un’iniziativa che unisse tradizioni e cultura, valori ambientali e sociali. Da qui la collaborazione con la Cooperativa per ‘Una provincia da GustArti’ che negli anni è cresciuta sia in termini di proposte che di interesse.

In questi giorni è stato realizzato il catalogo in vista del Natale con proposte che, come di consueto, si rivolgono ad aziende e privati che volessero proporre ai loro clienti e fornitori, nel primo caso, o amici e parenti, nel secondo, un assortimento di bontà territoriali abbinandoli a un messaggio di solidarietà e inclusione sociale. Il tutto all’insegna del ‘fatto a mano’ e della cura della qualità e dei dettagli.

Il risultato sono gli oltre 7mila cesti confezionati ogni anno con oltre 200 aziende servite nelle province di Vicenza, Padova e Milano (alcune con anche filiali all’estero), le circa 15 persone dedicate al confezionamento dei cesti in forza nel mese di dicembre e altre 5 attive tra ufficio commerciale, magazzino, presenza in negozio a Thiene a dicembre per la vendita al pubblico.

GustArti

Anche quest’anno accanto alle proposte in catalogo, GustArti permette ai clienti di personalizzare al massimo la loro scelta per avvicinare il più possibile il regalo alla sensibilità del committente, scegliendo il tipo di confezionamento e i prodotti (tra Panettoni, vini, grappe, marmellate, insaccati, formaggi…). Altro punto di forza è la rotazione dei produttori e le nuove entrate per permette a tutti, anche ai quelli più piccoli, di esserci oltre che variare e arricchire l’offerta di prodotti.

Considerato l’aumento del costo della vita gli artigiani garantiscono la qualità dei prodotti, utilizzando sempre e comunque materie prime della massima qualità in maniera che non ci siano sprechi di sorta. Ai prodotti alimentari inoltre dallo scorso anno, si affiancano anche:

una linea di cartoleria con illustrazioni fatte da artisti con disabilità;

una proposta in ceramica artigianale per una “pausa caffè sostenibile” (un bicchierino decorato a mano sempre da artisti con disabilità).

Fondazione QuVI

Infine, anche quest’anno parte del ricavato delle vendite viene destinato alla Fondazione QuVI (https://www.fondazionevicentina.it) che mira a migliorare la qualità di vita della comunità locale e a creare un patrimonio di fiducia reciproca tra i cittadini.

Per conoscere e vedere tutta la gamma di prodotti e idee confezioni, basta prenotare un appuntamento allo Showroom di Thiene. Situato all’interno di Villa Fabris, oltre a esporre prodotti alimentari e confezioni, ospita anche il laboratorio artistico dove vengono prodotti gli articoli per la casa e l’ufficio. C’è poi naturalmente il canale on line dove si possono vedere tutti i prodotti e procedere all’acquisto. Lo shop propone alcune soluzioni già pronte in confezione regalo (per comodità di chi ha poco tempo per la selezione), oppure prodotti singoli (per chi ama comporre cesti altamente personalizzati). Se invece si intendono realizzare confezioni personalizzati basta contattare il servizio clienti per un’offerta su misura (telefono: 0445 1911132; e-mail gustarti@verlata.it)

Comunicato 138 – 22 novembre 2023

Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa