Bassano: torna Vicenza Making Future

Dopo il successo della scorsa edizione, farà nuovamente tappa anche a Bassano del Grappa il tour di Vicenza Making Future 2023, evento ideato da Confindustria Vicenza e sviluppato da Pleiadi Science Farm per promuovere tra le ragazze e i ragazzi del nostro territorio le materie STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Discipline STEM

L’appuntamento è per il weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre nella chiesa di San Giovanni, in piazza Libertà, dove i partecipanti potranno cimentarsi in attività scientifiche gratuite per avvicinarsi alle discipline STEM in forma interattiva e sperimentale.

I laboratori saranno 6 per massimo 20 partecipanti ogni 45 minuti, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sui seguenti temi: corto circuiti elettrici, bio investigation, tesori lucenti, virtual world, robotic lab e macchina perfetta.

“Torniamo ad accogliere con grande piacere questa manifestazione, che tante soddisfazioni ci ha dato nel suo primo appuntamento. Si tratta di un’iniziativa davvero sorprendente, capace di trasmettere conoscenza in una forma attiva e innovativa, stimolando la curiosità e il divertimento dei nostri ragazzi” dichiara il sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan.

“Dopo la grande partecipazione e accoglienza dello scorso anno, che fu la prima edizione di VMF a Bassano, siamo davvero felici di tornare a diffondere in città e, con essa, in tutta l’area Bassanese l’importanza e il valore delle STEM come cultura per una realizzazione umana e professionale piena delle giovani generazioni, a cui si aggiunge l’obiettivo del superamento delle differenze di genere. Non vediamo l’ora di incontrare bambine e bambini entusiasti di giocare con la scienza e di misurarsi con essa, curiosi di scoprire cose nuove e, come successo in precedenti occasioni, sentire anche dire: ‘Da grande farò la scienziata’.

A Bassano

Dove l’espressione delle STEM nelle aziende è a livello mondiale, aiutare i giovanissimi, assieme alle loro famiglie, a scoprire, con il gioco e il divertimento, cosa offrono le STEM, significa aprire opportunità di futuro” è il commento di Lara Bisin, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega al Capitale Umano.

Tramite il sito www.makingfuturevicenza.it è possibile già ora prenotare un laboratorio e scaricare una serie di schede didattiche da poter utilizzare anche successivamente all’evento.

Vicenza Making Future è promosso in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e della Banca delle Terre Venete, e il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia, di Federmeccanica, di Federchimica e della Rete ITS Academy Veneto.

Bassano del Grappa, 22 novembre 2023