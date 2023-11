Women For Freedom: “Liberamenti”, 24, 25 e 26 novembre 2023

La donna in equilibrio nel mondo contemporaneo secondo Lara Lago, Indaco Trio, Margherita Iossa, Monica Campanaro ed altri protagonisti – Women For Freedom

Dal 24 novembre al 26 novembre 2023 a Palazzo Bonaguro, Bassano del Grappa

Dopo la grande partecipazione agli eventi del primo weekend, Liberamenti, il festival biennale di Women For Freedom nato intorno alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prosegue con un altro intenso fine settimana – da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Palazzo Bonaguro di Bassano del Grappa – per riflettere, attraverso l’arte, sulla situazione della donna in equilibrio nel mondo contemporaneo, in un momento che ci destabilizza.

Tra i protagonisti, la giornalista Lara Lago, la formazione jazz Indaco Trio, la scrittrice Margherita Iossa, l’artista Monica Campanaro, e non solo.

Venerdì 24 novembre alle 18:30

Lara Lago, giornalista, blogger, attivista per la body positivity, partendo dalla presentazione del suo ultimo libro “Il peso in avanti”. Ci parlerà di equilibri possibili in relazione con sé stessi, il proprio corpo, le costrizioni della società. Moderata dalla giornalista Raffaella Forin, in collaborazione con la Libreria Palazzo Roberti di Bassano.

Alle 20:30, invece, si darà il via al laboratorio di ceramica itinerante Sbittarte dove i partecipanti potranno liberare la propria fantasia cimentandosi in creazioni colorate su formelle in argilla rossa maiolicate.

Sabato 25 novembre alle 18

attraverso il suggestivo spettacolo di danza contemporanea a cura di Ensemble. Musica e Danza – Formazione e Ricerca (centro di formazione gestito da Giulia Vidale e Antonio Cardella), gli spettatori di Liberamenti potranno riflettere sulla difficoltà, ma anche sulla bellezza, del lasciarsi andare, del riuscire a farsi aiutare e sostenere dagli altri, ma anche sulla ricerca della propria individualità.

Dopo l’aperitivo delle 19.15

a cura di Avviniamo, la serata proseguirà alle 21 con uno dei momenti più attesi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: il concerto-spettacolo “Canzoni d’amore e di orgoglio” di Indaco Trio, formazione composta da tre tra le migliori musiciste jazz italiane e non solo (Silvia Donati, voce, Francesca Bertazzo Hart, chitarra e voce, e Camilla Missio, basso e contrabbasso). Il loro progetto mette a confronto le vite di due leggende come Billie Holiday e Nina Simone, caratterizzate da discriminazione, violenza e lotte per la propria dignità e i propri diritti. Voce, basso e chitarra si fondono attraverso arrangiamenti originali che danno alle canzoni, che ripercorrono i momenti più significativi della carriera delle due artiste, una nuova prospettiva.

Domenica 26 novembre alle 10:30

si comincerà con le letture e il laboratorio per i bambini a cura de I Tre… Coccodrilli e Città del Sole dal titolo “EquiLibrismi. Gli altri e io”. Equilibrio: utopia o possibilità? Ce lo dirà anche Michela Ceretti, naturopata alle 16 con il laboratorio di “Respiro consapevole e aromaterapia” per riscoprire il nostro respiro, funzione primaria a cui è legata la nostra vita. Di equilibrio da ritrovare, fil rouge del festival, si parlerà anche alle 17 con l’autrice Margherita Iossa, partendo dalla protagonista del suo libro “Ghiaccio caldo”, che mette tutta sé stessa per raggiungere questo obiettivo. Modererà l’incontro la direttrice artistica di Liberamenti, Daniela Belfatto.

Il fine settimana chiuderà alle 19

con la performance pittorica davvero unica e toccante dell’artista Monica Campanaro che si esibirà nel suo “Dipinto oltre la tela”. Dove la materia dà forma al pensiero e il colore gli dà la vita: petali che si estendono oltre la tela, oltre gli ostacoli, oltre le ferite, oltre i preconcetti.

Per tutta la durata di Liberamenti, durante i giorni e gli orari d’apertura (venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 10 falle 20:30), saranno sempre accessibili le MOSTRE al primo piano:

“B.Bhutto 1953 – B.Bhutto 2007, installazione di Joseph Rossi a cura di Monica Pirani; “Donne di terre estreme” fotografica di Caterina Borgato; “In Equilibrio”, mostra fotografica di Claudia Anedda; “Equilibri illustrati” con esposizioni di Daniela Drumea, Cecilia Castelli, Mattia Riami; “Illustramenti” in collaborazione con Illustri Festival e Scrib Fest, espongono Anna Zaccaria, Claudia Zonta, Ilenia Bertoncello, Silvia Mori, Silvia Reginato; “Instabili equilibri”, mostra fotografica di Raffaella Bordini; Installazione del Liceo Artistico G. De Fabris di Nove; “neON- neOFF”, installazione di Joseph Rossi a cura di Monica Pirani; “Second Skin” mostra d’arte di Monica Campanaro; “Sguardi non sguardi” mostra d’arte di Roberta Gastaldello.

Altri spazi che resteranno aperti di Palazzo Bonaguro:

la Stanza dei giochi di Città del Sole;

di Città del Sole; la B outique solidale di Women For Freedom;

di Women For Freedom; la Sala proiezione video e docufilm.

LIBERAMENTI

DAL 17 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2023

Palazzo Bonaguro – Bassano del Grappa (VI)

Aperto al pubblico venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 10 falle 20:30.

GLI EVENTI SONO GRATUITI, SU PRENOTAZIONE

Per informazioni:

womenforfreedom.org/festival-liberamenti Pagina Facebook “Liberamenti” #Liberamenti

Il festival biennale Liberamenti è organizzato da Women For Freedom. Con il patrocinio del Comune di Bassano, del Comune di Nove e di Confcommercio di Bassano.

È realizzato grazie a EsseOquattro spa, Filippi Pasticceria, Fitt, Mengotti Group, SPF Chilò, Tecnopaper.

E con il contributo di Ass. Back to Swing Out, Aurum, Banca Etica – GIT, Contrà del Sole – Natura Sì, Elledi, PurAteliè, Sinuose, Studio Fregi.

Women For Freedom ringrazia di cuore anche i partner tecnici per il loro fondamentale aiuto: Associazione Nazionale Alpini – Sezione ANA Montegrappa, Avviniamo, Città del Sole, CommercialCarta, Confcommercio, Illustri Festival e Scrib Fest, Libreria Palazzo Roberti, STL Design e Tecnologia, Sweet World, Today Branding Agency, Zanandrea Tessuti.

WOMEN FOR FREEDOM ONLUS

Women For Freedom è un’organizzazione umanitaria indipendente, apartitica e aconfessionale, nata nel 2014 per offrire protezione, assistenza e riabilitazione a donne e bambini vittime di sfruttamento sessuale, traffico umano, violenza e povertà in Italia e nel mondo.

è un’organizzazione umanitaria indipendente, apartitica e aconfessionale, nata nel 2014 per offrire protezione, assistenza e riabilitazione a donne e bambini vittime di sfruttamento sessuale, traffico umano, violenza e povertà in Italia e nel mondo. Women For Freedom promuove una cultura del rispetto dei diritti umani. www.womenforfreedom.org

Bassano del Grappa (VI), 21 novembre 2023

Responsabile comunicazione per Women For Freedom Onlus Elena Ferrarese

comunicazione@womenforfreedom.org