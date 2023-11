Vivi 3 giorni da manager: iniziativa per laureandi e neolareati

3 giorni da manager per laureandi e neolareati del Polo Universitario di Vicenza

Al via l’iniziativa organizzata da ManagerItalia Veneto in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Giovedì 23 novembre la presentazione ai potenziali partecipanti, entro il 30 novembre le candidature

S’intitola “Vivi 3 giorni da manager – edizione Vicenza” e, come suggerisce il nome, si tratta di un’iniziativa che consente di trascorrere un’esperienza di tre giorni “sul campo”, o meglio in azienda. Tre giorni affiancando un manager, per entrare in contatto con il mondo del lavoro, comprenderne le dinamiche e apprendere specifiche competenze manageriali.

Vivi 3 giorni da manager

L’iniziativa è organizzata da ManagerItalia Veneto in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. E’ rivolta ai neolaureati e laureanti – relativi alla sessione autunnale 2023 – di tutti i corsi di laurea con sede a Vicenza. Dunque sia quelli organizzati dall’Università degli Studi di Padova, sia quelli dell’Università degli Studi di Verona (in attesa che venga attivato anche l’ultimo anno del nuovo corso di laurea in Design dell’Università Iuav di Venezia veda i primi laureati).

Incontro online di presentazione

Per quanti sono interessati a partecipare è previsto un incontro online di presentazione dell’iniziativa, il 23 novembre alle 14.15 tramite Zoom. Mentre per presentare domanda è necessario inviare un’email a veneto@manageritalia.it entro il 30 novembre, allegando il proprio curriculum e una lettera di motivazione.

Colloquio

Successivamente è previsto un colloquio conoscitivo, presso il polo universitario di Vicenza il 6 dicembre oppure in call, con l’obiettivo di approfondire il profilo dei candidati e i loro ambiti di interesse al fine di favorire i migliori abbinamenti tra i partecipanti e i manager che faranno loro da tutor. Il periodo di permanenza in azienda si svolgerà tra dicembre e gennaio.

Vicenza, 21 novembre 2023

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Studi Universitari Vicenza