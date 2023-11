Violenza di genere: iniziative di sensibilizzazione Marano Vicentino

Marco Guzzonato invita con un video-messaggio a combattere la violenza di genere anche con la partecipazione.

Da stasera al 25 novembre iniziative diffuse nel territorio maranese

Violenza di genere

Il Sindaco Marco Guzzonato invita la cittadinanza a combattere la violenza di genere anche con la partecipazione. In un video-messaggio, Guzzonato ricorda gli incontri previsti in questi giorni sul tema.

Per avvicinarsi alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, infatti, il Comune di Marano Vicentino e lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta” organizzano per martedì 21 novembre 2023, alle 20:30 al Cinema Campana, la proiezione gratuita del docufilm “Un altro domani”, di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi (2023, 109’): un’occasione per esplorare le origini della violenza sulle donne, le sue diverse manifestazioni, e soprattutto per indicare quali sono le strade di cura e prevenzione adeguate.

Le iniziative “per non dimenticare”

23 novembre

Le iniziative di sensibilizzazione e “per non dimenticare” proseguono con lo spettacolo “Tomato Soap” – teatronovela sulla violenza di genere a cura di Manimotò -, alle 21.00 in auditorium comunale. Anche questa iniziativa è a ingresso libero.

25 novembre

Il gruppo volontarie dello Sportello donna allestirà la palazzina dei Servizi sociali e il Comune di Marano Vicentino con alcune “scarpette rosse” simbolo di memoria delle vittime di femminicidio, distribuendo delle poesie che ognuno può raccogliere per sé e donare ad altre e altri.

“Stiamo vivendo con smarrimento questa nuova tragedia che ha colpito la vita di una giovane donna e che ha straziato di dolore due famiglie e le loro comunità. Siamo pieni di domande, di rabbia, di dubbi, di propositi e buone intenzioni, di slanci emotivi e forse anche di un po’ di ipocrisia. Credo che tutte le persone abbiano almeno una piccola parte di responsabilità nel persistere di un impianto culturale che determina i presupposti per questa violenza insopportabile”, afferma il Sindaco.

Fondamentale la partecipazione

“Uno strumento, almeno uno, ce l’abbiamo già e si chiama partecipazione. Non rimaniamo sedute e seduti a casa, partecipiamo alle vita collettiva, attiviamoci con idee libere dalla violenza verbale, aderiamo alle iniziative che promuovono la socialità e l’abbattimento di intolleranza, discriminazione e rifiuto della differenza. E se non ci sono occasioni simili sui nostri territori, attiviamoci per crearli assieme ad altre persone. A Marano Vicentino, partecipiamo alle riunioni del Tavolo del Patto educativo territoriale – “Il paese che educa” –: è un gruppo aperto al contributo di tutte le persone che desiderano essere parte attiva all’interno della comunità educante, con la scuola e alle altre agenzie educative. Solo restando assieme, uniti nelle differenze, possiamo curare questo male e non attendere il prossimo evento tragico, come fosse un danno collaterale inevitabile”.

(Il video viene pubblicato oggi sui canali social del Comune di Marano Vicentino.)

Marano Vicentino. 21 novembre 2023

Fonte Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino