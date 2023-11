Mantenere una perfetta igiene orale: ecco perché è importante

Per mantenere sempre la bocca in un perfetto stato di salute è necessario garantire un’ottima igiene orale. La pulizia e la cura dei denti sono fondamentali per prevenire infezioni, malattie gengivali, carie, e tanto altro. Alcune di queste problematiche se vengono trascurate per troppo tempo possono provocare danni irreversibili, quindi è importante sottoporsi a controlli periodici e mantenere una perfetta igiene orale.

I dentisti specializzati possono individuare subito se sono già presenti dei problemi ai denti o alle gengive, inoltre, possono consigliarci sulle operazioni quotidiane da dover eseguire per mantenere sempre in salute la nostra bocca.

Cosa può provocare una scarsa igiene orale?

Come abbiamo anticipato, lo stato di salute dei nostri denti è molto importante e in gran part può dipendere dalla nostra igiene orale. Se non laviamo correttamente i denti, infatti, c’è il rischio di andare incontro a problematiche abbastanza gravi. Ad esempio, con una scarsa igiene orale si rischiano infezioni, carie, malattie gengivali, ascessi e tanto altro. Nello specifico, gli ascessi non sono da sottovalutare perché possono mettere a dura prova le condizioni generale della nostra bocca. Possiamo approfondire ulteriormente l’argomento in questo sito.

Una corretta igiene orale dev’essere accompagnata da visite di controllo regolari dal dentista, che ci aiutano a prevenire eventuali problematiche. I controlli periodici sono fondamentali, soprattutto per i fumatori, per chi consuma molti farmaci, per chi beve molti alcolici o per chi è malato di diabete. In tutti questi casi si rischia l’ascesso dentale, quindi, è necessario tenere sempre sotto controllo la situazione.

Ecco come lavare i denti correttamente

Il primo passo verso una perfetta igiene orale è sicuramente quello relativo all’utilizzo corretto dello spazzolino da durante il lavaggio dei denti. In generale, si consiglia l’utilizzo di uno spazzolino elettrico, in quanto, risulta essere più maneggevole e funzionale.

Un errore abbastanza comune è quello di spazzolare energicamente i denti in senso orizzontale, effettivamente con questo metodo non si fa altro che spostare la placca batterica invece di eliminarla. Inoltre, se si esercita troppa forza durante il lavaggio si rischia di danneggiare le gengive, provocando a volte forti irritazioni. È preferibile quindi, seguire un movimento che va dall’alto verso il basso per i denti dell’arcata superiore, e dal basso verso l’alto per i denti dell’arcata inferiore.

Dopo aver pulito correttamente la parte esterna dei denti si procede alla pulizia della parte interna, cioè, il retro dei denti. Durante queste fasi di lavaggio è importante mantenere un movimento costante ma senza esercitare troppa forza. In generale, si consiglia di far durare la sessione di lavaggio almeno 2 o 3 minuti e di sostituire lo spazzolino ogni due o tre mesi.

Oltre ai denti è fondamentale mantenere sempre pulita e igienizzata anche la lingua. In caso contrario, si rischia di causare fastidiose alitosi, provocate proprio dalla presenza di batteri sulla lingua. Per ultimare correttamente la sessione di lavaggio, infine, è preferibile utilizzare anche un filo interdentale che ci aiuta ad eliminare completamente qualsiasi residuo di cibo accumulato tra i denti per un risultato ancora più efficiente.