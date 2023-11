Confimi Industria Veneto assemblea: futuro ed Europa al confronto

Confimi Industria Veneto in assemblea: futuro ed Europa al centro del confronto

Confimi Industria Veneto riunisce tutte le realtà territoriali per un appuntamento dedicato agli imprenditori e al confronto sui temi d’attualità: l’evento si svolgerà mercoledì 29 Novembre 2023 al Vicenza Convention Centre a Vicenza.

Si terrà mercoledì 29 Novembre 2023 a partire dalle ore 15:00 al Vicenza Convention Centre presso la Fiera di Vicenza – Via Oreficeria, 20 – l’Assemblea Generale di Confimi Industria Veneto.

L’evento, dal titolo “Veneto ed Europa, un futuro da costruire insieme” riunirà gli associati veneti del Sistema Confimi Industria per un’occasione dedicata al confronto sui temi d’attualità con ospiti importanti.

L’assemblea

La Prima Assemblea Regionale vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale. Ospiti che si confronteranno in un forum economico per trattare delle problematiche reali degli imprenditori e delle imprenditrici, con uno sguardo ottimistico rivolto al futuro per un confronto dal respiro internazionale.

Dopo i saluti del Presidente di Confimi Industria Veneto Alessandro Trentin e del Vice Presidente Vicario di Confimi Industria Arturo Alberti si terrà la tavola rotonda.

Gli ospiti della tavola rotonda

Tra gli ospiti: Roberto Marcato, Assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia; il Prof. Markus C. Kerber, Professore dell’Università Tecnica di Berlino, Economista e Avvocato. Avv. Aldo Rozzi Marin, Presidente dell’Associazione Veneti nel Mondo; Vincenza Frasca, Presidente Gruppo Donne di Confimi Industria. E ancora il Prof. Carlo Lottieri, Professore di Filosofia del Diritto all’Università degli Studi di Verona e Professore di Filosofia delle scienze sociali alla Facoltà di Teologia di Lugano. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in collegamento da Roma interverrà a conclusione del forum economico.

A moderare l’incontro Carlo Alberto Inghilleri, Giornalista e caporedattore Gruppo Media Nord Est redazione di Vicenza.

L’assemblea prosegue con altri interventi

A seguire un approfondimento su “Marketing e Branding per le imprese” a cura del Prof. Alessio Roberti, docente di “Comunicazione efficace e media digitali” nel corso di Laurea in Gestione d’Impresa, alumni Oxford e Harvard. A concludere i lavori gli interventi di Ketty Panni, Presidente di Relazionèsimo, e Domenico Galia, Presidente di Confimi Industria Digitale.

Presenterà l’evento Maria Chiara Tonello, associata Confimi Industria e titolare di Make Your Wish – Creiamo eventi.

Confimi Industria Veneto è rappresentanza delle PMI industriali venete. Nata nel 2015 per iniziativa delle associazioni territoriali di Vicenza e Verona. Nel corso degli ultimi anni ha consolidando la sua presenza su tutto il territorio regionale, con la sede di Treviso-Venezia e Padova-Rovigo. A oggi l’Associazione rappresenta oltre 2.200 imprese venete, per 45 mila addetti e un fatturato aggregato di 15 miliardi di euro l’anno.

Confimi Industria a livello nazionale opera per rappresentare e di salvaguardare le esigenze reali del settore manifatturiero. Ma anche dei servizi alla produzione, come “voce” degli imprenditori ai tavoli istituzionali.

Vicenza, 21 Novembre 2023

Fonte: Confimi Industria Veneto – Ufficio Stampa