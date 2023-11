Calvino100, chiude il 2023 con 2 conferenze e 1 lettura scenica

Calvino100, due conferenze e una lettura scenica chiudono il programma del 2023

Dedicato al celebre scrittore italiano

Gli ultimi tre appuntamenti del 2023 della rassegna “Italo Calvino100. Le idee, vivendole liricamente”, con cui la Città di Vicenza omaggia il celebre scrittore italiano nel centenario della sua nascita, si terranno tra il 24 novembre e il 7 dicembre.

Venerdì 24 novembre alle 18 Calvino100 propone

A Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12) la Biblioteca Bertoliana propone la conferenza “Eterotopie del desiderio. Italo Calvino e Le città invisibili” con Andrea Tagliapietra e Valentina Sperotto. Nelle descrizioni immaginifiche de “Le città invisibili” di Calvino si trova una chiave di interrogazione e interpretazione della città contemporanea: sono le cinque città del desiderio. Desiderio che plasma le città, l’abitare, e che fa dello spazio cittadino un’eterotopia (termine coniato da Foucault per indicare i non-luoghi della contemporaneità) del desiderio.

Sabato 25 novembre alle 18

All’Odeo del Teatro Olimpico (stradella del Teatro Olimpico 8) l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città invita alla lettura scenica “Un re in ascolto”. Con Matteo Cremon, sound design di Andrea Santini, e la collaborazione artistica e la regia di Valentina Brusaferro. Terzo dei tre racconti contenuti nella raccolta di Calvino “Sotto il sole giaguaro”. Lo spettacolo mette in scena un re che per poter regnare senza timore d’essere spodestato se ne sta giorno e notte sul suo trono, senza mai lasciarlo, sviluppando percezioni grottesche della realtà.

Giovedì 7 dicembre alle 17

Infine, per chiudere, al museo civico di Palazzo Chiericati (piazza Matteotti 37-39) si terrà la conferenza “La città dell’abisso. I ‘sogni di pietra’ di Piranesi e l’influenza delle Carceri d’Invenzione nell’Otto e nel Novecento: divagazioni calviniane” con Alessandro Martoni. A cura dei Musei civici di Vicenza. Il capolavoro letterario di Calvino, dedicato alla stratificata memoria delle città che non esistono se non nel vortice speculare del sogno, del desiderio, della fantasia, guiderà i presenti alla rilettura delle Carceri del genio veneziano e all’influenza che l’opera incisoria piranesiana ha esercitato nell’immaginario urbano dei secoli successivi, nell’arte, nell’architettura, nella letteratura, nel cinema.

La rassegna “Italo Calvino 100. Le idee, vivendole liricamente” è curata dall’assessorato alla cultura, turismo e attrattività della città assieme alla Biblioteca civica Bertoliana. In collaborazione con Accademia olimpica, assessorato all’istruzione, Gallerie d’Italia – Vicenza. Oltre al Giornale di Vicenza, Bill Territoriale Vicentina e Alessandra Vignato.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono consultabili alla pagina web: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/354661

Vicenza, 21 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa