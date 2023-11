Vivian nuovo consigliere associazioni combattentistiche e d’arma

Vivian consigliere esterno per i rapporti con le associazioni combattentistiche e d’arma

Sindaco Possamai: «Un punto di riferimento organizzativo costante per la costruzione di percorsi comuni»

Renato Vivian è stato nominato dal sindaco Giacomo Possamai consigliere esterno per il supporto ad un’efficace gestione dei rapporti con le associazioni combattentistiche e d’arma.

Il sindaco Possamai spiega

«Nel solco del percorso che abbiamo intrapreso per la costruzione di una squadra di governo larga, che coinvolga i consiglieri comunali e anche persone esterne, ho deciso di affidare a Roberto Vivian questa nomina in virtù delle tante attività previste nel quinquennio del mandato relativamente alle associazioni combattentistiche e d’arma – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Oltre all’Adunata nazionale degli Alpini, ci saranno infatti svariati anniversari e celebrazioni rispetto ai quali Renato Vivian rappresenterà un punto di riferimento organizzativo costante. L’obiettivo è collaborare insieme per la costruzione di percorsi comuni con le associazioni combattentistiche e d’arma».

Renato Vivian interviene

«Il sindaco mi ha dato questo incarico perché sa che conosco la realtà della associazioni combattentistiche e d’arma da molto tempo – ha continuato il consigliere esterno Renato Vivian -. Il mio obiettivo è fare da ponte per avvicinare le associazioni combattentistiche e d’arma e l’amministrazione».

Vivian è presidente provinciale di Anarti (Associazione nazionale artiglieri d’Italia) e vice presidente regionale di Aido. 68 anni, è amministratore delegato nel cda di Ferlat Acciai. Da anni è attivo nel mondo civico, con vari incarichi in associazioni e comitati del quartiere di Maddalene, e in politica, come consigliere nella Circoscrizione 6, nel Pd cittadino, e dal 2013 al 2018 in qualità di consigliere comunale a Vicenza.

Vicenza, 20 novembre 2023

