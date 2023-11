Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley da cardiopalma: successo al tie break contro Arena

In una sfida per il terzo posto solitario decisa ai vantaggi del quinto set la squadra di Mariella Cavallaro la spunta di misura e conserva l’imbattibilità casalinga

Una sfida mozzafiato con l’esito in bilico fino all’ultimissimo pallone. In serie B1 femminile, è da cardiopalma il successo di Vicenza Volley, che nel duello tra squadre appaiate al terzo posto del girone B ha superato 3-2 le veronesi dell’Arena Volley, con il 17-15 al tie break a decidere la spartizione dei punti in palio. Emozioni a raffica anche nel finale, con la squadra di Mariella Cavallaro che non ha sfruttato un match ball, poi si è trovata a doverne annullare uno alle avversarie per poi chiudere infine alla seconda chance.

A mettere a terra il pallone decisivo, la schiacciatrice Chiara Boninsegna, top scorer dell’incontro con 24 punti. Il tutto in una sfida dove dopo il primo set d’autorità le beriche hanno duellato con le veronesi, andando sotto 2-1, reagendo d’autorità nel quarto set per poi giocarsi tutto al tie break. Bello il duello a muro (13 a 12 per le padrone di casa), con Vicenza che ha raccolto molto in battuta (11 ace a firma di sette giocatrici).

Mariella Cavallaro

“Abbiamo avuto – commenta coach Cavallaro – un’ottima partenza, poi ci siamo un po’ adeguate al loro gioco con un ritmo più basso a quello che di solito esprimiamo e abbiamo fatto un po’ fatica poi a dare una svolta al match. Non abbiamo sfruttato alcune occasioni tra secondo e terzo set, poi siamo state brave a reagire nel quarto e a tener duro nel tie break che è stato un braccio di ferro fino alla fine”.

Con questa vittoria, Vicenza Volley – alla vigilia del completamento del turno – ha sicuramente conquistato il terzo posto in solitaria e ha difeso l’imbattibilità casalinga. Domenica nuovo turno interno alle 17 contro le trentine della Rothoblaas Volano.

LA PARTITA

L’avvio delle beriche è ottimo, con la squadra di Cavallaro che scappa subito sul turno in battuta di Pegoraro (6-1) sfruttando in prima linea soprattutto Digonzelli. Time out ospite, reazione con Martinato da posto quattro (6-3), ma l’opposta di casa è letale al servizio: doppio ace per il 9-3. Vicenza scappa con il contrattacco di Costagli e il muro di Pegoraro (13-6); un altro block decreta il 16-8 e la seconda sosta veronese. Costagli va a segno da posto quattro per il 20-13, poi trova il bis (22-14). Pegoraro mette in cassaforte il muro del 23-14, imitata dalla “solita” Costagli (24-14), poi chiude Boninisegna: 25-14.

Nel secondo set,

Vicenza riparte bene (3-1, ace Costagli), con Boninsegna che firma il +3 (5-2). Arena risponde con Riccato (attacco e muro per il il 6-6), mentre Cappelli da posto quattro griffa il sorpasso. Il set scorre sui binari dell’equilbrio (9-10), poi la squadra di Cavallaro trova il break sul turno in battuta di Costagli (13-11), subito annullato dalle ospiti che poi trovano il +1 a muro (13-14).

Coach Cavallaro ferma il gioco sul -2 locale (14-16), ma Bissoli va a segno per l’ace del 15-18. Vicenza prova a più riprese l’aggancio e ci va vicino con Costagli (muro del 19-20, time out Bertolini). La missione va in porto con la battuta di Spinello chiusa da Pegoraro; l’arrivo è in volata (22-22), Cappelli conquista il primo set ball per l’Arena, annullata da Boninsegna che poi punge al servizio con la complicità di Costagli in prima linea (25-24). Due errori danno ouna mano alle veronesi (25-26, time out Cavallaro), poi la fast di Andeng termina out: 25-27 e un set pari.

Terzo set

L’Arena prende coraggio e riparte meglio nel terzo set, trovando le giuste misure a muro (6-10). Cavallaro ferma il gioco, Boninsegna prova a ricucire (9-11), con la stessa banda che firma anche il -1 (11-12), mentre l’ace di Pegoraro annulla il gap. Time out ospite, ma non l’onda berica: altro ace di Martina, poi muro di Roviaro (in campo al posto di Andeng) per il 14-12. L’Arena reagisce (14-15), ma Vicenza sfrutta la carta-Bauce (ace del 16-15) e lotta strenuamente (20-19). Time out ospite, Vicenza vola sul 23-21, si fa prendere subito, non sfrutta il primo set ball e con due muri l’Arena confeziona la palla per il 2-1 (24-25). Time out Cavallaro, la volata prosegue, ma le beriche pagano gli errori in battuta, poi chiude un muro di Peloso (27-29).

Quarto set

Ritorna Andeng in sestetto e le padrone di casa provano a reagire in avvio di quarto set (4-1 sul turno in battuta di Costagli) e difendono il +3 alla boa dell’otto. Sull’8-7 Tasholli avvicenda Digonzelli, poi Andeng trova l’ace del 10-7. Costagli va a referto con il muro del 13-8 (time out Arena), Spinello è “on fire” in battuta e fa scappare la squadra di Cavallaro (17-8). Sosta ospite sul 19-10, Tasholli si incarica dell’attacco (22-13) poi arriva il 25-17 che vale il tie break.

Nel set corto,

il primo break è ospite (1-3 con Cappelli), subito annullato dal muro di Andeng, mentre il contrattacco di Tasholli vale il sorpasso (4-3). Ancora Cappelli a spingere l’Arena (4-5), poi la stessa attaccante non trova il campo nel diagonale tentato (6-5). Le beriche cambiano campo in vantaggio di una lunghezza (8-7), vanno sul +2 ma poi sono agganciate a quota nove. Andeng è decisiva tra fast e battuta (11-9), ma lo è anche Martinato per Arena (12-12, time out Cavallaro). Ancora la schiacciatrice ospite gioca sulle mani del muro, poi Tasholli propizia il match point biancorosso, annullato da Arena. Brutti chiude una battuta di Martinato (14-15, time out Cavallaro), poi è Boninsegna ad annullare la palla match veronese. Out Cappelli (16-15), mentre Boninsegna non perdona: 17-15.

VICENZA VOLLEY-ARENA VOLLEY TEAM 3-2

(25-14, 25-27, 27-29, 25-17, 17-15)

VICENZA VOLLEY:

Spinello 5, Costagli 13, Pegoraro 13, Digonzelli 13, Boninsegna 24, Andeng 12, Formaggio (L), Simpsi, Tasholli 8, Bauce 1, Roviaro 2. N.e.: Do Carmo, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ARENA VOLLEY TEAM:

Bissoli 3, Cappelli 15, Peloso 5, Riccato 18, Martinato 11, Brutti 10, Moschini (L), Covino 2, Albani, Erigozzi (L). N.e.: Pluchino, Suman, Poletto, Schiavo. All.: Bertolini

ARBITRI: Falomo e Salaris

NOTE: Durata set’ 23’, 30’, 33’, 26’, 22’ per un totale di 2 ore e 14 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 15, ace 11, ricezione positiva 64% (perfetta 26%), attacco 40%, muri 13, errori 38

Arena Volley Team: battute sbagliate 9, ace 3, ricezione positiva 43% (perfetta 13%), attacco 31%, muri 12, errori 28.

Foto di Daniele Marangoni, il successo di Vicenza Volley contro Arena

VICENZA, 19 NOVEMBRE 2023

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani