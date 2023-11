Velcofin Interlocks Vicenza: rientro in campo amaro con Trieste

Il rientro in campo della Velcofin Interlocks Vicenza è amaro: le biancorosse di coach Rebellato, dopo un primo tempo giocato alla pari contro la Futurosa Trieste, subiscono nel secondo tempo la vena offensiva delle avversarie, venendo surclassate nettamente (23-37 il totale della ripresa) e incassando così la quinta sconfitta in altrettante partite dall’inizio della stagione.

Non bastano le buone prestazioni di Belosevic (che chiude in doppia doppia, 16+10) e Assentato (19 con 3/6 da tre punti): purtroppo la performance al tiro complessivo di squadra è troppo deficitaria (22/66), nonostante la bellezza di 15 rimbalzi offensivi, e non basta aver tenuto la miglior squadra al tiro da tre ad un misero 17%.

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA – FUTUROSA TRIESTE 56-73

Parziali: 18-24, 15-12 (33-36); 10-20 (43-56), 13-17 (56-73)

Vicenza:

Belosevic 16 (7/14, 0/1), Togliani (0/2, 0/1), Pellegrini 4 (1/8, 1/4), Assentato 19 (6/15, 3/6), Peserico 2 (1/7); Bevolo 2 (1/3, 0/1), Fontana (0/7, 0/3), Ruffo 4 (2/4), Vitari 9 (4/6, 1/2); Reschiglian, Valente e Sturma NE. All. Rebellato

Trieste:

Rosset 16 (4/8, 1/3), Ostojic 13 (6/9, 1/3), Miccoli 19 (7/13, 0/1), Sammartini 13 (6/9, 0/3), Camporeale 2 (0/5 da tre); Tempia 5 (2/4, 1/2), Leghissa 1 (0/1), Carini 4 (2/3), Briganti, Visintin (0/1 da tre); Lombardi NE. All. Mura

Note. Vicenza: 22/66 al tiro, 5/18 da tre, 7/10 ai liberi. Rimbalzi 34 (Belosevic 10): 19 dif. + 15 off. Assist 15 (Fontana 5), palle rubate 11 (Assentato 4), palle perse 20 (Peserico 6). Falli 23

Trieste: 27/53 al tiro, 3/18 da tre, 16/22 ai liberi. Rimbalzi 40 (Sammartini 14): 30 dif- + 10 off. Assist 10 (Rosset 5), palle rubate 10 (Miccoli 3), stoppate 1 (Ostojic), palle perse 20 (Rosset 4). Falli 14.

Il rientro in campo della Velcofin Interlocks Vicenza è amaro: le biancorosse di coach Rebellato, dopo un primo tempo giocato alla pari contro la Futurosa Trieste, subiscono nel secondo tempo la vena offensiva delle avversarie, venendo surclassate nettamente (23-37 il totale della ripresa) e incassando così la quinta sconfitta in altrettante partite dall’inizio della stagione. Non bastano le buone prestazioni di Belosevic (che chiude in doppia doppia, 16+10) e Assentato (19 con 3/6 da tre punti): purtroppo la performance al tiro complessivo di squadra è troppo deficitaria (22/66), nonostante la bellezza di 15 rimbalzi offensivi, e non basta aver tenuto la miglior squadra al tiro da tre ad un misero 17%.

Futurosa

L’inizio del match è tutto della Futurosa: nei primi cinque minuti, le ospiti mettono a ferro e fuoco la difesa vicentina e volano a +13 in poco più di 6′ (6-19). Vicenza trova in questa fase contributi importanti dalla panchina, grazie anche ad un’ottima Annalisa Vitari (il cui impatto da subentrante oggi è assolutamente positivo): grazie anche alla tripla della lunga, Vicenza rientra a fine quarto sotto di sei lunghezze (18-24).

Il secondo quarto è di marca biancorossa: la Velcofin produce un grande sforzo per rientrare a contatto, continuando a cavalcare le buone prestazioni dalla panchina (Fontana chiude con 5 assist e si rivede in campo Elisa Ruffo dopo l’assenza), ma dopo un parziale di 7-0 che consente di rientrare ad un solo punto di distacco (30-31) a Vicenza manca l’abbrivio per ultimare il sorpasso, che forse avrebbe potuto dare uno sprint in più per il secondo tempo. Si va al riposo con le squadre separate da appena un possesso (33-36).

Velcofin

Le avvisaglie per una ripresa equilibrata ci sarebbero tutte, ma invece nel momento più importante la difesa di Trieste sovrasta l’attacco di Vicenza e i primi minuti del terzo quarto producono un parziale di 2-12 per la Futurosa, che torna prepotentemente in avanti. La Velcofin cerca di rientrare, ma manca in alcuni frangenti la lucidità per costruire in attacco (20 palle perse alla fine, decisamente troppe) e Trieste continua a segnare, trascinata dalla costanza di Miccoli e da un’ottima Sammartini (che chiude con una doppia doppia da 13+14).

I tentativi di rimonta berici vengono continuamente frustrati dalla formazione giuliana, che nell’ultimo quarto scappa anche a +21 (46-67), prima che nei minuti finali Vicenza riesca a ricucire un po’ lo strappo fino al -17.

Vicenza incassa quindi la quinta sconfitta della sua stagione fino a questo momento; la situazione è difficile, come anche rimarcato dalle parole di coach Rebellato al termine della partita.

La Velcofin è però chiamata ad una reazione immediata: la formazione biancorossa infatti ora dovrà giocare sette partite nell’arco di 28 giorni, un tour de force che sarà decisivo per definire quali saranno gli obiettivi di Vicenza in questa stagione.

Vicenza, 19 novembre 2023

Fonte Edoardo Ferrio

Sito ufficiale: https://www.asvicenza.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asvicenza