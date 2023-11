Persone con disabilità: offerte progetti entro il 27 novembre

I Progetti per persone con disabilità sono realizzati dai Servizi sociali e finanziati nell’ambito del Pnrr

Fino al 27 novembre è possibile presentare un’offerta per l’affidamento dei progetti a favore delle persone con disabilità “Abitare Insieme” e “Abitare in autonomia”, realizzati dai Servizi sociali del Comune e finanziati nell’ambito del Pnrr. L’obiettivo è creare attività educative domiciliari e territoriali per persone nel primo caso con disabilità e nel secondo con disabilità psichiatriche, individuate su tutto il territorio dell’ambito territoriale sociale Ven 06-Vicenza, coincidente con i 37 Comuni del distretto Est – Aulss 8 Berica, di cui Vicenza è capofila.

I progetti per persone con disabilità nel dettaglio

Entrambi i progetti mirano ad accelerare il processo di de-istituzionalizzazione, attraverso la fornitura di servizi sociali e sanitari, di comunità e domiciliari volti a migliorare l’autonomia e ad offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Sono previsti l’attivazione di servizi e interventi strutturali per adattare alcuni immobili alle esigenze dei beneficiari dei progetti.

I progetti sono finanziati con 715 mila euro ciascuno da NextGeneration Eu nell’ambito del Pnrr, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Intervento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Info contatti progetti

Maggiori informazioni sulle gare per gli affidamenti e sulle modalità attraverso cui presentare l’offerta sono disponibili nel Mepa (Abitare insieme: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0143c96e6aeb14bc ; “Abitare in autonomia” https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0b7a8e9159431f35 ).

Per quanto riguarda i progetti Pnrr del sociale, è possibile consultare la pagina dedicata nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/pnrr.php/anziani_disabilita_nuovapoverta).

Vicenza, 20 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa